Færgekontoret på Sejerø skal fra nytår holde lukket hver onsdag. Øboere frygter at det er første skridt mod en lukning af færgekontoret.Foto: Per Christensen

Frygter for færgekontors fremtid

- Det kan måske virke som en lille ting, men de skærer på vores servicetilbud bid for bid. Sejerøboerne er helt afhængige af færgen, og der bor mange ældre mennesker på øen, som ikke er vant til at bruge en computer, så det er ikke nok bare at henvise til færgens hjemmeside og nye bookingsystem, mener Henry Larsen, der er formand for Sejerø Beboerforening.

I fremtiden er det slut med at gå på færgekontoret om onsdagen på Sejerø. Kalundborg Kommune har besluttet, at færgekontoret skal holde lukket en dag om ugen fra nytår, og det skaber bekymring i Sejerø Beboerforening.

