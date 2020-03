Se billedserie Karen Lisbeth Brinch Birch, der er indehaver af Skortskær Besøgsgård, Bed and Breakfast og gårdbutik frygter, at hun må vinke farvel til store dele af sin drøm. Privatfoto

Frygter at skulle vinke farvel til stor del af sin drøm

Kalundborg - 24. marts 2020 kl. 19:43 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indtil for nylig troede Karen Lisbeth Brinch Birch, at hun til maj skulle sige sit job op som buschauffør og i stedet blive selvstændig på fuld tid.

Ved siden af sit faste arbejde driver hun nemlig besøgsgården Skortskær, et lille sted med bed and breakfast, gårdbutik og fritgående dyr, som skoleklasser og private kan komme og besøge.

Men efter Coronakrisen brød ud, er der blevet vendt op og ned på fremtidsplanerne. Hvor der på nuværende tidspunkt i weekenden normalt er 10 overnattende gæster på gården, er alle overnatninger frem til maj imidlertid aflyst og refunderet, fortæller indehaveren.

- Jeg har ikke fået en eneste ny booking ind siden coronaudbruddet. Med de tre-fire bookinger jeg har nu så... Uh den er ikke god, lyder det fra, Karen Lisbeth Brinch Birch.

Ud over de overnattende gæster kommer en stor del af hendes indtjening fra salg af kaninkød til Dragsholm Slot samt salg af mangalitza grise til private. Men Dragsholm Slot har stoppet alle deres ordrer på kaniner.

Endnu en sluse, der er blevet lukket for, er den indtægt, hun normalt ville få, hver gang en skoleklasse kommer på besøg for at kigge på stedets planter og dyr. Men efter alle skoler lukkede ned forrige torsdag, er der tomt for skoleklasser.

- Det værst tænkelige ville nok være, at jeg skulle slagte alle mine produktionsdyr og miste gårdbutik og besøgsgården og så sidde her med tomme værelser, indtil der kommer nogen, siger Karen Lisbeth Brinch Birch, der priser sig lykkeligt over, at hun ikke nåede at sige sit job op som buschauffør.

- Jeg tjener heldigvis nok penge til, at min gård med dyreproduktion ikke går konkurs, da jeg stadig kan købe dyrefoder, men jeg ville i værst tænkelige fald kunne vinke farvel til en stor del af min drøm, siger hun og henviser til sit bed and breakfast, sin gårdbutik og besøgsgård.

Karen Lisbeth Brinch Birch havde desuden planlagt at udvide med nye badeværelser og toiletter i løbet af sommeren, men nu frygter hun, at lånemulighederne bliver begrænset på grund af Coronakrisen.

- Det vil være en katastrofe for mig. Jeg drømmer om at kunne gøre det her på fuld tid, så jeg ikke skal have arbejde ved siden af, men det kan pludselig have lange udsigter, siger hun.