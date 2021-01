Frygtede for motorsavsmasakre

Politikere frygtede for at en planlagt udtynding af to egeskove på Bjerge Strand kunne blive meget voldsom. Foto: Allan Nørregaard

Kalundborg - 27. januar 2021 kl. 08:42 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

To 40-årige egeskov placeret på Bjerge Strand mellem Osvejen, Gyvelstien og Strandagervej fyldte en del på onsdagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Efter henvendelse fra lokale sommerhusejere, var det besluttet at der var behov for udtynding af skovene. Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer frygtede imidlertid for omfanget af udtyndingen, hvor administrationen havde udarbejdet et notat, der nærmere beskrev den planlagte udtynding. Her understregs det, at naboer og relevante foreninger skulle inddrages og at udtyndingen skulle ske på en skånsom måde.

- Jeg bad om at få sagen op, da jeg frygtede vi kunne stå med en mindre motorsavsmassakre. Jeg er meget glad for den præcisering vi har fået, sagde Niels Erik Danielsen (EL), der dog ærgrede sig over, at kommunens naturpolitik endnu ikke er på plads, da han mente den kunne have været et nyttigt værktøj i den nuværende situation.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) glædede sig også notatet.

- Notatet beskriver meget fint, hvordan man vil gå til værks. Årsagen til at sagen er endt her i dag, er fordi der er opstået mistillid mellem dem der skal udføre opgaven og de lokale grønne organisationer. Da der er tidligere eksempler på, at man er gået lidt for hårdt til værks, uden at informere de lokale beboere. Fremadrettet skal vi altid tage fat i de lokale beboere, sagde han.

Hanne Olesen (S) understregede at selvom det nogle gange kunne se voldsomt ud, når man tyndede en skov, så var resultatet normalt til det bedste.

- Vi kommer vidt omkring i aften med natur- og miljøpolitik og så videre, men så må vi også definere hvad en skov er. Det er to række grunde der er taget ud, der vel oprindeligt bare var et friområde, for ikke at gøre sommerhusområdet for kompakt, og så har nogen plantet lidt træer, sagde hun.

Thomas Hjorth (SF) understregede, at de to skove var udpeget til fredsskove, og undrede sig over, hvorfor det hastede så meget med at få tyndet skoven.

- Jeg har ingen problemer med, at man trækker skoven væk fra Gyvelstien og Strandagervej, men jeg kan ikke se, hvorfor man dog ikke kan vente med selve udtyndingen, til vi er færdige med at udarbejde vores naturpolitik. Det mener jeg, ville kunne kvalificere debatten, sagde han.

Thomas Hjorth stemte som den eneste imod udtyndingen.