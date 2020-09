- På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvordan festivalen i 2021 skal skrues sammen, hvor mange vi må være samlet, om vi kan holde en festival over to dage. Og hvordan bliver det at booke musik til festivaler? siger Kalundborg Rock'ers talsmand Johnny Elmelund. Foto: Bjarne Robdrup

Frustrationer står i kø i festivalens styregruppe: Vover alligevel en dato-udmelding

Fremtiden for landets musikfestivaler er ét stort spørgsmålstegn her i corona-tiden, og usikkerheden skaber stor frustration i styregruppen bag Kalundborg Rock'er.

Alligevel vover man at sætte kryds i kalenderen ved 13.-14. august i 2021.

- Men det bliver med alle tænkelige forbehold for, om vi overhovdet må afholde festival på det tidspunkt, og om det bliver en eller to dages festival.

- Vi aner det ikke på nuværende tidspunkt, siger talsmand Johnny Elmelund.

Styregruppen har netop været samlet for at drøfte fremtiden for Kalundborg Rock'er efter årets aflysning på grund af corona-forsamlingsforbuddet.

- Det var naturligvis med stor ærgrelse og skuffelse, af vi i forsommeren blev nødt til at aflyse årets Kalundborg Rock'er. En festival, som for rigtig mange mennesker er et samlingssted, hvor man møder venner, familie, hører god musik og bare nyder dagene. Men på grund af corona blev der landet over sat en stopper for det.

- Ærgrelsen blev ekstra stor, da vi nåede festival-datoen, og vi kunne se solen bage ned fra en skyfri himmel - i vindstille vejr. Et perfekt festival-vejr havde ramt os, siger Johnny Elmelund.

- Men vi skal naturligvis videre, og vi har været samlet igen i styregruppen for at drøfte, hvad der skal ske. Vi kommer desværre lidt til kort, fordi vi jo ikke aner, hvad fremtiden bringer; hvordan vi kan få lov at holde festival, lyder talsmandens frustration.

- På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvordan festivalen i 2021 skal skrues sammen, hvor mange vi må være samlet, om vi kan holde en festival over to dage. Og hvordan bliver det i fremtiden at booke musik til festivaler?

- Der er mange spørgsmål, som vi ikke kan få svar på, og derfor kan vi heller ikke give nogle svar videre til vores gæsterne, beklager talsmanden.

Han håber på forståelse og lover opdateringer, når der er nyt om festival-situationen i en corona-tid.

- Alle, der har købt festival-billetter i Punkt 1 i Kalundborg, vil få ombyttet dem, når vi starter billetsalget op til festivalen 2021. Hvis man har købt billet på billetsalg.dk, er de blevet ombyttet og gælder til en mulig festival i 2021, oplyser talsmanden.