Frontal ulykke efter overhaling: Politiet betegner det som vanvidskørsel

To biler kørte tirsdag eftermiddag frontalt sammen på Gørlev Landevej lige uden for Gørlev. Politiet mistænker den ene bilist, en 25-årig mand fra Jerslev, for at have været påvirket af både narkotika og alkohol under ulykken. Den 25-årige havde heller ikke kørekort. Foto: Thomas Rye