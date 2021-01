Frivillige aftaler om pesticid

Kalundborg Kommune skal undersøge mulighederne for frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning inden for boringsnære beskyttelsesområder. Foto: Preben Madsen Foto: Preben Madsen

Kalundborg - 11. januar 2021 kl. 19:30

Kalundborg Kommune skal inden udgangen af 2022 gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder og vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser. Herefter skal kommunen og vandværkerne forsøge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift.

Det er en konsekvens af, at parterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 har pålagt kommunerne at nedbringe risikoen for pesticidforurening af grundvandet omkring almene vandforsyningsboringer.

Administrationen har nu udarbejdet en model med forskellige parametre til at vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser samt vurderet 134 boringsnære beskyttelsesområder ud fra denne model.

I indstillingen blev det anbefalet, at vurderingerne af behovet for grundvandsbeskyttende indsatser inden for 115 boringsnære beskyttelsesområder vedtages, og at Teknik- og Miljøudvalget får delegation til fremadrettet at vedtage ændringer i vurderingerne, vedtage nye vurderinger eller udtage vurderinger. Det sagde udvalget god for.

Rundt om alle indvindingsboringer er der en 25 meter beskyttelseszone. Denne zone er muligvis ikke tilstrækkelig, og derfor har Staten udpeget boringsnære beskyttelsesområder omkring alle boringer til almen vandforsyning. Inden for disse områder er der en øget risiko for en forurening af grundvandet, selv ved regelret brug af godkendte pesticider og specielt ved uheld.

Kommunerne skal inden udgangen af 2022 gennemgå områderne med henblik på at vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Til at løfte denne opgave er der udarbejdet en model for vurdering af behov for grundvandsbeskyttende indsatser. Staten har udpeget 134 boringsnære beskyttelsesområder i Kalundborg Kommune. Ved gennemgang er 115 boringsnære beskyttelsesområder udpeget til at have behov for grundvandsbeskyttende indsatser. Kommunerne har også en opgave med at afsøge mulighederne for frivillige aftaler om pesticidfri drift inden for beskyttelsesområderne.

Hvordan processen for at afsøge mulighederne for frivillige aftaler skal forløbe, vil blive afklaret i dialog med landbruget og vandværker. Udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V) siger, at han håber på velvilje til at være med til at beskytte grundvandet ved at indgå frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning inden for beskyttelsesområderne.ur