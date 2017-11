Se billedserie Mustasem Ahmad lærte sig selv at svømme på under et år med hjælp fra videoer på internettet. Nu er han medlem af Kalundborg Svømmeklub, hvor han bruger størstedelen af sin fritid. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fritidskontoen har hjulpet hundredevis af unge

185 børn og unge har i 2017 fået hjælp af Red Barnets lokale tiltag Fritidskontoen, til at få råd til at dyrke firtidsaktiviteter såsom fodbold, svømning og gymnastik. En af dem er den 16-årige Mustasem Ahmad.

Da Mutasem Ahmad og hans familie kom til Danmark, havde den i dag 16-årige dreng endnu ikke lært at svømme.

Efter hans lillebror med sin skole havde været på besøg i Kalundborg Svømmehal og haft en rigtig god oplevelse, besluttede Mustasems forældre sidste år, at hele familien sammen skulle en tur i svømmehallen. For Mutasem Ahmad blev den første svømmetur imidlertid ikke helt den succesoplevelse, som familien havde håbet.

- Det gik helt galt, og jeg måtte have hjælp af livredderen. Bagefter følte jeg, at det var enormt akavaet, og jeg besluttede mig for at lære mig selv at svømme, fortæller den 16-årige.

Hjælp fandt han på internettet, hvor han så videoer om svømning, særligt den olympiske guldmedaljevinder Michael Phelps blev et forbillede for Mustasem Ahmad, der hurtigt blev en fast gæst i svømmehallen i Kalundborg Hallerne.

Med støtte fra Red Barnets fritidskonto blev Mustasem Ahmad medlem af Kalundborg Svømmeklub, hvor han kommer mellem fire og fem gange hver eneste uge.

- Svømning fylder rigtigt meget i mit liv. Jeg elsker min familie, og er meget glad for min skole, men derudover er svømningen nok det, som betyder mest for mig lige nu, siger den 16-årige.

Mustasem Ahmad er blot en ud af mange unge i Kalundborg Kommune, som har fået støtte fra Fritidskontoen.

- Siden vi startede i 2012 har vi hjulpet næsten 500 unge med at få råd til at dyrke deres fritidsaktivitet. Pengene fra Fritidskontoen går til at betale kontingent, købe tøj eller udstyr til aktiviteten eller til at betale for en lejrtur, siger Minna Skytte.

Red Barnet har dog ikke tænkt sig at hvile på laurbæerne.

- Vi samarbejder i forvejen med mange kommunalt ansatte omkring Fritidskontoen, men vi vil have formaliseret samarbedet med kommunen, så vi kan komme længere ud, og finde frem til flere af de børn og unge som har brug for støtte, siger MInna Skytte, og fortsætter:

- Lige nu er Fritidskontoens overlevelse afhængig af støtte fra kommunen og forskellige fonde. Vores mål er, at Fritidskontoen skal med, næste gang kommunalbestyrelsen forhandler budget. På den måde er vi sikret penge til vores arbejde fra år til år, siger hun.

Fritidskontoen er beregnet på at hjælpe børn og unge, hvor familierne ikke selv har råd til at betale for fritidsaktiviteterne. Det er normalt foreninger, lærere eller pædagoger, som tager kontakt til Red Barnet, når de mener at have en mulig kandidat til Fritidskontoen. Kontoen støtter hver enkelt ung med op til 1.000 kroner. Oftest gives beløbet som et tilskud, hvor familie eller forening betaler resten.