Dronningen på Røsnæs er ophængt på denne væg, og det er et af 16 lokale motiver. Der er netop bestilt fire fotos mere til udstillingen ved plejehjemmet Nyvangsparkens demensafdeling. Foto: Per Christensen

Frisørens fotogave voksede

Under onsdagens fernisering med boblevin og kransekage var Tove Sørensen i gang med en kunde, Vivi, og indsatsen med hendes frisure var planlagt, så hun kom ind under tørrehjelmen, mens ferniseringen foregik på plejehjemmets køkkengang, hvor 16 fotos er ophængt. De er taget af fotografen Ole Agerbæk, som Tove Sørensen har købt billederne af.

- Det har jeg gjort, fordi jeg elsker de her ældre mennesker. Så enkelt er det, oplyste Tove Sørensen, som dog ærgrede sig lidt over, at de 16 billeder ikke fylder væg­arealet helt ud. Derfor aftalte hun på stedet med Ole Agerbæk, at hun køber yderligere fire.