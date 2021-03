Frisør vågnede til beskedstorm

Hun er dog lidt betænkelig ved, at hun skal tjekke coronapas, fordi hvad gør hun, hvis kunden ikke har et coronapas?

Hun kan godt frygte, at det kan være svært for folk at få de krævede test, fordi testsystemet bliver overbelastet, da folk skal bruge coronapas mange steder.

Et coronapas skal enten vise en negtiv coronatest inden for 72 timer, at man er vaccineret eller kan påvise, at man tidligere har været smittet med coronavirus. Børn under 15 år er dog undtaget.