Friskoleledere håber på skolegang før sommer

Kalundborg - 03. april 2020

De er begge bekendt med udsagnet om, at skolerne - måske - er de sidste institutioner i samfundet, som får lov at åbne til den normale hverdag, når cotona-virusset trækker sig tilbage.

Men Rene Tholander, skoleleder på Kalundborg Friskole, og Morten Møller, leder på Sæby Hallenslev Friskole i den modsatte ende af kommunen, håber alligevel, at skolerne i et eller andet omfang får lov at byde børnene indenfor.

Hverken Tholander eller Møller bærer på en egentlig frygt for, at covid-19 koster skolerne elever, fordi forældre mister tålmodigheden. Men de ser meget gerne et udspil, eller endnu bedre, en egentlig plan, der kan være retningsgivende for, hvor skolerne står i forhold til den åbning af samfundet, som statsministeren taler forsigtigt om.

Rene Tholander, leder på Kalundborg Friskole med 210 elever:

- Det er min vurdering, men måske i lige så høj grad et håb, at vi i et eller andet omfang kan få lov at åbne skolerne før sommerferien. Det vil formentlig ikke kunne lade sig gøre i det fulde omfang. Man kan forestille sig, at en åbning sker gradvist for nogle af elevgrupperne i sammenhæng med hjemmeundervisning. Det forekommer meget langt ud i fremtiden, hvis alternativet er, at vi ikke får lov at åbne skolerne før efter sommerferien, siger han.

Morten Møller, Sæby Hallenslev Friskole: - Der er masser af signalværdi i at kunne lægge en plan frem, som giver børn og forældre et klart billede af, hvor skolerne står i denne krise. Derfor efterlyser jeg først og fremmest konkret information om, hvad vi kan og skal forholde os til.

Med hensyn til friskolernes økonomi er begge ledere enige om, at friskolerne ikke på samme måde som efterskolerne er under et økonomisk pres:

Eleverne bliver

- Statstilskuddet beregnes ud fra elevtal fra 2019 og opgøres en gang om året. Det betyder, at de tilskud, vi modtager, ligger fast for et længere tidsforløb.

Rene Tholander: - Når vi ikke er så nervøse for, at eleverne meldes ud af skolerne, hænger det dels sammen med, at vi gør alt, hvad vi kan, for at tilbyde nødundervisning under bedst tænkelige rammer og vilkår. Vilkår, som er ens for alle skoler.

Hverken Kalundborg eller Sæby har til dato sagt farvel til elever. Tre forældre har dog udmeldt deres barn fra SFO i Sæby.