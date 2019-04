Se billedserie Skoleleder Jakob Søborg og skolebestyrelsesformand Karin Anholm glæder sig over udviklingen på Røsnæs Friskole i det første år, siden skolen åbnede. Foto: Thomas Rye

Friskole vokser og udvider

Kalundborg - 18. april 2019 kl. 18:12 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Røsnæs Friskole har gennemgået en rivende udvikling siden skolestarten i august sidste år. På første skoledag havde skolen lige under hundrede elever. I dag har skolen 131, og både skoleleder Jakob Søborg og skolebestyrelsesformand Karin Anholm er overbevist om, at elevtallet kun vil fortsætte med at stige i løbet af sommerfe-rien.

- Vi har en ny 0. klasse, som begynder i skole til august. I øjeblikket er der skrevet 12 elever op til skolestart i den klasse, men der skal nok komme flere til. Jeg vil blive overrasket, hvis vi ikke kommer op på 150 elever i starten af det nye skoleår, siger Jakob Søborg.

Med det stigende elevtal er pladsen imidlertid ved at blive trang på Røsnæs Friskole, og pladsproblemet bliver kun yderligere understreget af, at skolen for første gang skal til at undervise en 8. klasse efter sommerferien.

- Vi har brug for klasselokaler og faglokaler til 8. og på sigt 9. klasse, og de skal være klar til efter sommerferien. Derfor skal vi i de kommende måneder have opstillet nogle pavilloner, som kan huse Røsnæs Friskoles overbygning, siger Karin Anholm.

Pavillonerne til de ældste elever er imidlertid ikke den eneste ombygning og udvidelse, som Røsnæs Friskole står over for. Lærerværelset er blandt andet ved at blive sat i stand, da man arbejder på at udvide den nuværende lærerstab med yderligere tre lærere, sådan at der efter sommerferien er 13 ansatte lærere på friskolen.

- Vi har endnu ikke holdt ansættelsessamtaler, så endnu er det ikke på plads, men vi håber på at kunne satse noget mere på musikken til næste år. Derfor har vi brug for et egentligt musiklokale, siger Jacob Søborg.

Et skolekøkken er også på friskolens ønskeliste. Her har man dog valgt en alternativ løsning, som også vil komme andre beboere på Røsnæs til glæde.

- Røsnæs Friskole er en udeskole, derfor fandt vi det naturligt, at vi skulle have et egentligt udekøkken. Det bliver et rigtigt køkken, under et halvtag. Vi samarbejder med spejderne, Røsnæs Udviklings- og Beboerforening og strandjægerne om projektet og har blandt andet søgt om støtte fra friluftsrådet. Køkkenet forventes at koste godt 200.000 kroner, fortæller Karin Anholm.

På lidt længere sigt har man også planer om en anden slags udvidelse. Således håber man på Røsnæs Friskole at kunne starte en børnehave i tilknytning til skolen på et senere tidspunkt.