Se billedserie I 2002 var Trine Stampe et år som lærer på folkeskolen i Bregninge. Her plantede hun en eg. Det træ har hun de sidste 10 år vogtet over som skoleleder på Bregninge-Bjergsted Friskole. I perioden har skolen fordoblet elevtallet. Begge dele fejres mandag 6. september. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Friskole har fordoblet elevtallet på 10 år: Vi er blevet den skole, som vi drømte om at være

Kalundborg - 31. august 2021 kl. 12:31 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

En sagte, men sikker stemme lyder fra gangen. Et par 7. klassedrenge er ved at læse højt for hinanden af nogle billedebøger. Én handler om bjørne, en anden om næsehorn og pandekager.

- Bare rolig, det er, fordi de har første møde som skolevenner i morgen, forsikrer Trine Stampe, da vi stopper for at overvære seancen.

Skolevenner er et koncept på Bregninge-Bjergsted Friskole, hvor de nyeste, yngste elever i 0. klasse får sig en 'ven' på et højere klassetrin.

Og skolevenner er et godt eksempel på, hvorfor friskolen har mere end fordoblet elevtallet - fra 75 til 153 - i de ti år, som Trine Stampe 1. september har været leder i.

- Da jeg startede, var der to vigtige ting at gøre. Det første var at gøre skolen pænere. Det andet var at skabe trivsel og en tryg kultur blandt eleverne, siger hun.

Trine Stampes 10 år som leder er en af tre dele, som Bregninge-Bjergsted Friskole fejrer 6. september. Det andet er førnævnte fordobling. Tredje del, og hvad Trine Stampe siger, at hun glæder sig mest til, er en fejring af, at man igen kan invitere forældre med til et stort arrangement efter 18 måneder med corona-restriktioner.

- Det har vi savnet helt vildt, siger Trine Stampe.

Skolen, vi drømte om Trine Stampe understreger, at der ikke var tale om, at »det var helt forfærdeligt« da hun tiltrådte i 2011. Friskolen, som hun overtog ansvaret for, havde samme sommer mistet 14 elever på én gang.

- Jeg kom fra en skole, som jeg var skide stolt af. I starten kunne jeg ikke være stolt af den her, siger Trine Stampe, der før var leder af folkeskolen i Kundby.

Sammen med personalegruppen, der i dag rummer 24 personer, blev der fundet frem til fem kerneværdier.

Tillid (»når du låner min nøgle, så stoler jeg på, at du kommer tilbage med den«), ansvar (»jeg kan regne med, at du tager ansvar for ting«), respekt (»uanset hvem man er, så har vi respekt for hinanden«), accept (»vi har alle typer børn«) og fællesskab (»den store hat ovenpå de fire andre værdier«).

Værdierne har været en rettesnor, og Trine Stampe tøver ikke med at domsfælde, hvordan de nu gennemsyrer kulturen på skolen.

- Den skole, som vi drømte om at være. Den er vi nu.

Elevtilgangen har tilmed været så stor, at det nu kun er 6. og 7. klasse, der modtager fælles undervisning.

Æren vil Trine Stampe imidlertid ikke tage selv.

- Det er en holdindsats. Jeg ser mig som spillende træner, hvor man må få det bedste ud af, hvad man har.

Rummer alle elevtyper Trine Stampe er glad for sportsmetaforer om hold.

Én appellerende ting på friskoler kontra folkeskoler er ifølge hende, at man ikke får fortalt, at man »skal spille på en bestemt måde«.

På Bregninge-Bjergsted Friskole afspejler det sig blandt andet ved, at de går meget op i differentieret læring, som bliver set som et stort trækplaster.

- Vi skal løfte børnene fra der, hvor de er. Både i bunden og i toppen, siger hun.

Det inkluderer tiltag som særlige »nørdehold«, eller som nu, hvor skolen har flere enormt skak-interesserede elever, at man finder en måde at få det med i undervisningen på.

Målet er at rumme alt fra børn med høj IQ, der kan have særlige behov, til børn med autisme til - i gåseøjne - almindelige børn. Netop det er, hvad Trine Stampe er mest stolt af at have opnået.

-Når jeg hører børn, som har været på besøg, at de har sagt 'Her tror jeg, at jeg bliver glad for at være, for her er mange anderledes ligesom mig'. Det er jeg allermest stolt af, siger hun.

Derfor lyder fremtidsdrømmene også mere »tamme«, indrømmer hun.

- Jeg drømmer om bedre fysiske rammer. Og så drømmer jeg om at kunne få flere valgfag, siger hun.

Som en sand skoleleder, der værner om sit område, tilføjer hun hurtigt:

- Det er vigtigt ikke at læne sig tilbage og tænke, at nu er vi i mål. Vi må se, hvordan vi kan forny os hele tiden.