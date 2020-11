Liss Thomsen med nogle af de nye buketter fra Living Flowers, der kan holde i et halvt år. Foto: Jørn Nymand

Artiklen: Friske buketter der holder et halvt år

Friske buketter der holder et halvt år

Liss Thomsen har været på indkøb for Meny, og når hun slippes løs på blomstermarkederne, så er det ofte spændende ting, hun vender tilbage med til til kunderne.

Liss Thomsen forklarer, at buketterne, der er syv forskellige, de må ikke stå og få direkte sollys, da det får blomsterne til at falme og det vand der er i dem til at fordampe.