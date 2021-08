Planlagt byggeri i Klosterparken i Kalundborg er omdrejningspunkt for hård kritik fra Friluftsrådet i Nordvestsjælland. Foto: Bjarne Robdrup

Friluftsråd: - Boligbyggeri i Klosterparken er ulogisk

Kalundborg - 26. august 2021 kl. 12:31 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Komplet uforståeligt og ulogisk. Kortsigtet profit sættes over alle andre hensyn.

Friluftsrådet, 79 år gammel paraplyorganisation for 92 medlemsorganisationer, der har friluftsliv, natur og miljø som interesse, ryster på hovedet over planer om byggeri i Klosterparken.

- Det er en gåde for Friluftsrådet Nordvestsjælland, hvordan byggeri af private boliger på 10.000 kvadratmeter i Klosterparken kan være med til at forbedre de rekreative muligheder i et af byens vigtigste grønne områder. Derfor har vi indsendt et høringssvar til kommunen med hård kritik af planerne, siger Holger Christensen, der er formand for rådet i Nordvestsjælland.

Holger Christensen er meget direkte:

- Hvis målet er at sikre Klosterparkens parkmæssige karakter, er det en gåde for Friluftsrådet Nordvestsjælland, at Kalundborg kommune vil bygge 10.000 kvadratmeter privatejede boliger som højhuse. Det er der ingen logik i. Det vil være en fejl at sætte kortsigtet profit over alle de andre tungvejende formål, mener han - og fortsætter:

- Klosterparken ligger perfekt i Kalundborg som byens grønne lunge, hvor byens borgere kan være aktive. Borgerne i Kalundborg har brug for bynære rekreative arealer, hvor de kan udfolde et aktivt friluftsliv. Derfor er vi fuldstændig uforstående over for, hvordan kommunen kan nå frem til, at rekreative udfoldelsesmuligheder fremmes ved at inddrage store rekreative arealer og bebygge dem med private boliger. Det er simpelthen ulogisk, siger Holger Christensen, der har fuld opbakning af Friluftsrådets hovedsæde.