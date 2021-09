Se billedserie Bente Jilsøe og Hasse Jensen stiller op for Frihedslisten til kommunalvalget. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Frihedslisten stiller op til valg i Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frihedslisten stiller op til valg i Kalundborg

Kalundborg - 24. september 2021 kl. 19:54 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Det tog Bente Jilsøe, Høng, og Hasse Jensen, Værslev, tre timer foran Kvickly forleden at samle underskrifter nok til at blive opstillet til kommunalvalget på liste Æ for Frihedslisten.

Det kræver 25 underskrifter, og Hasse Jensen fik godkendt 34 underskrifter på rådhuset i Kalundborg.

Hasse Jensens personlige mærkesag er børneområdet, hvor han mener, at systemet skader og ødelægger børn, når forældrene går fra hinanden.

- Der er mange falske sager, som burde blive stoppet, så man ikke bruger skatteborgernes penge på det, siger Hasse Jensen, som selv arbejder med konfliktmægling.

Inde på Frihedslistens hjemmeside kan man læse, at Frihedslisten er en fælles liste til både kommunal- og regionsrådsvalg 2021, som samler dem, der kæmper for Danmarks frihed, men ikke er medlem af et parti der allerede er sikret opstilling til folketinget, eller et parti der allerede er repræsenteret i en kommunalbestyrelse eller et regionsråd.

Derfor vil der både være kandidater fra nye partier, såvel som løsgængere på Frihedslisten. Fælles for alle kandidater der stiller op for Frihedslisten er, at de kæmper for frihed i samfundet, for familien og for individet.

Frihedslisten stiller op i alle regioner og i 25 kommuner.

På Frihedslistens hjemmeside står blandt andet: »Familierne og husstandene skal ikke underlægges statens censur, overvågning og styring, og skal ikke udsættes for statens omfattende muligheder for indgriben i privatlivets fred. Familier og husstande skal have ret til selv at vælge deres levevis.