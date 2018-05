Frihed er ikke gratis

Derefter bevægede de mange fremmødte sig udenfor kirken. Her blev der foretaget en overflyvning med fire fly fra Flyvestation Karup hvorefter forsamlingen sang »Der er et yndigt land«. Herefter var det advokat og oberstløjtnant Peter M. Andersen, der er formand for den forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation Folk og Sikkerhed, der holdt årets mindetale.

- Freedom isn't free - Frihed er ikke gratis. Det er et amerikansk udtryk, som udtrykker taknemmelighed for den tjeneste, som medlemmer af de væbnede styrker har ydet og yder. I talemåden ligger - mellem linjerne - at grunden til, at mange mennesker kan leve i fred og frihed, ofte kan tilskrives de ofre, som andre - nemlig medlemmerne af de væbnede styrker - har ydet, nogle med den ultimative pris, sagde Peter M. Andersen i indledningen til sin tale, hvor han understregede, at selvom vi i mange år har levet i fred i Danmark, så er der ingen garanti for, at freden vil vare ved.