Bådelavet ønsker at få flere medlemmer, som vil med ud at sejle med kopien af vikingeskibet Frigg, der blev indviet i 2015. Privatfoto

Frigg holder åbent hus i Tissø

En helt unik måde at opleve naturen omkring Tissø på, er fra toften i et vikingeskib. Det siger Martin, Henning, Ole og Jørgen, som alle er med i bådelavet omkring vikingeskibet Frigg, der ligger i Lille Fuglede Havn i Tissø.

Bådelavet ønsker at få flere medlemmer - flere, der vil dele oplevelser på vandet, i naturen omkring Tissø og stemningen af at gå i vikingernes fodspor.

Vikingeskibet Frigg er en kopi af et fund fra Gokstad i Norge. Gokstad-fundet består af et større vikingeskib, der var anvendt som begravelsesskib, og heri var yderligere tre mindre skibe - det største af disse tre skibe er udgangspunktet for Frigg. Frigg er således et mindre skib, der kan rumme 12 personer, og som både kan roes og sejle for sejl. Vikingeskibet Frigg blev indviet i 2015, og er blevet til som et læringsprojekt fra den tidligere produktionsskole i Svebølle.