Frida kørte studentervogn uden sin klasse - og er stolt af sit valg

Kalundborg - 25. juni 2021 kl. 18:01 Af Aske Hald Knudstrup

Spørger man nyudklækkede, fremtidige og aldrende studenter om, hvad der er den sjoveste, mest mindeværdige oplevelse, når huen endelig kommer på hovedet, vil svaret for mange runge klart: Studenterkørslen.

Sådan bliver svaret i fremtiden også, hvis man spørger 19-årige Frida Friis Eilersen fra Svebølle, nyslået student fra Kalundborg Gymnasium & HF.

Men forløbet op til hendes hestevognstur gennem Kalundborg fredag har alligevel været anderledes end de flestes.

Det skyldes ikke kun, at Frida Friis Eilersens tur rundt i Kalundborg foregik på den gammeldags måde, hvor hestehove, ikke en slidt, ombygget lastbil, agerede lydtapet.

Nej, vognturen var også anderledes, fordi Frida Friis Eilersen tog plads i hestevognen som konsekvens af, at hun - trods et betalt depositum - alligevel valgte ikke at køre skrålende afsted sammen med resten af studenterne.

Vognturen, som hun beskrev som »det fedeste alternativ«, der blev kulminationen på to studieår, hvor Frida Friis Eilersen overvandt en masse og endte et stort skridt tættere på at realisere dyrlægedrømmen.

Jeg var på, jeg sagde fra Inden Frida Friis Eilersen startede på hf-uddannelsen for to år siden, var hendes hoved fuldt med nervøse tanker, om det overhovedet kunne lade sig gøre.

- Jeg stolede slet ikke på mig selv, siger hun.

Forud var gået flere år præget af mobning, skoleskift og lave karakter. Derfor sagde hun til sig selv, at på hf'en var hun her kun for sig selv, hun var der ikke for andres skyld.

- Jeg vil ikke trampes på igen, fortæller Frida Friis Eilersen, at hun sagde til sig selv.

Selv om det på gåturen fra stationen til gymnasiets lokaler på J. Hagemann-Petersens Allé føltes, som om »der stod folk og kiggede på mig, og grinte af mig« i vinduerne, forsvandt det alt sammen, når først undervisningen gik i gang.

- Jeg rakte hånden op som aldrig før. Satte mig forrest i klassen til hver time. Jeg var på, jeg sagde fra, siger hun.

Frida Friis Eilersen formåede at undertrykke tankerne, om håret sad forkert, eller om man kunne se en delle i trøjen. Fraværet faldt fra 75 til fem procent, og karaktererne kravlede tilsvarende i vejret.

- Jeg fik 10 og 12 og 10 og 12. Det var fantastisk. Jeg har aldrig fået det til eksamen før. Det var så stort, siger hun ivrigt.

Ikke med på vognen Hele den historie er vigtig at have med, inden vi vender tilbage til forløbet med studenterkørslen. For uden Frida Friis Eilersens udvikling gennem studieårene, er det ikke sikkert, at der havde været samme tilfredshed til fredagens dimission.

Da Frida Friis Eilersens klasse for længe siden påbegyndte planlægningen af vognkørslen sammen med den anden klasse på den 2-årige HF-linje, stod det tidligt klart, at noget var gået galt.

Efter alle havde lagt et depositum, der ikke kunne refunderes, viste det sig, at vognen maksimalt kunne rumme 30 festglade studenter ad gangen. Og i de to klasser var de 32 elever.

I stedet for at betale til en ny vogn blev løsningen, fortæller Frida Friis Eilersen, at to elever blev bedt om ikke at tage med.

- Det får mig til at sige, at det vil jeg ikke stå model til, så skal jeg heller ikke med på vognen, siger Frida Friis Eilersen.

Nogle måneder senere, hvor antallet er skrumpet efter at nogle elever er droppet ud, forhører Frida Friis Eilersen sig, om hun alligevel kan komme med vognen.

- Det er jo en stor dag, som man kun oplever en gang. Så jeg spørger, om der er plads til, at jeg kan komme med, fortæller hun.

Svaret lød, at vognens kapacitet på 30 personer var nået, men at hun ville få besked, hvis der kom plads.

Nordvestnyt har set dokumentation for beskederne.

Grinte af eksklusion Beskeden kom imidlertid aldrig.

For en måneds tid siden fik Frida Friis Eilersen så nys om, at der kun skulle være 29 på vognen. Det havde været kendt længe, lød det.

Frida Friis Eilersen ser det som en overlagt eksklusion, at hun ikke er blevet inviteret med i denne omgang.

I mellemtiden havde der nemlig været en række episoder omkring tilblivelsen af gymnasiets traditionsrige Blå Bog. Episoder, som Frida Friis Eilersen mener, er skyld i, at hendes billede ikke er med i blå bog, som den eneste af alle elever.

Tilmed er en person, som er droppet ud, blevet tilbudt at køre med studentervognen ifølge beskeder, som Nordvestnyt har set.

- Jeg kunne ikke gøre andet end at grine lidt ad det, fortæller Frida Friis Eilersen om situationen.

Nået langt på to år Netop dét, grinet, er humlen ved alt det her.

For Frida Friis Eilersen viste det nemlig, hvor langt hun var nået de sidste to år.

- Jeg tænkte, at jeg gider jo slet ikke med. Selv om jeg kunne få en plads nu, så ville jeg ikke have den. Jeg synes, at det er så meget federe at køre i hestevogn bare mig og min veninde, fortæller hun.

Og for en, der tidligere ville have reageret stærkt på, hvad hun tolker som mobning, har det vist Frida Friis Eilersen, at hun er i stand til at ignorere det.

- Det har været fantastisk at se mig selv på den måde, siger hun.