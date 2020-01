Se billedserie Troels Andersen har fremtidssikret sit autoværksted ved at blive E+ værksted i AutoMester kæden. Fotos: Jørn Nymand

Fremtidssikring af autoværksted i Ubby

Kalundborg - 15. januar 2020

AutoMester har sat sig i førersædet i kampen for miljøet med lanceringen konceptet E+, og den er Troels Andersen, indehaver af T. A. Auto & Pladeværksted i Ubby, med på.

Ambitionen for den storstilede satsning er blandt andet at etablere et landsdækkende net af elladestandere, så valget af el- eller hybridbil bliver et stærkere alternativ for danskerne.

Hos T. A. Auto & Pladeværksted, Hovvej 24 i Ubby er indehaver Troels Andersen blevet en del af E+ konceptet, som han godt kan se en masse fornuft i.

- Da jeg hørte om AutoMesters planer første gang, måtte jeg lige tænke lidt over, om det var noget, jeg skulle være en del af. Beslutningen blev, at det skulle jeg da. Jeg er 53 år, og der er stadig mange år, til jeg skal pensioneres, ligesom når jeg en gang skal sælge værkstedet, så skal det være fremtidssikret, siger Troels Andersen, som har drevet autoværkstedet på adressen i 20 år til april.

Han har allerede været på to kurser med fokus på at reparere el- og hybridbiler.

- Og det er slet ikke så svært, mener han. Man skal naturligvis være forsigtig, da der er tale om højspænding, men man skal bare lære, hvor det er, man skal passe på.

AutoMester er i medvind i øjeblikket. Kæden, som blev etableret i 1993, er også stolt over at have vundet den flotte titel som Årets Værkstedskæde ved Auto Awards 2019.

Vinderen i kategorien betegnes som succesfuld og driftig, har et godt forretningskoncept og højt serviceniveau. Herudover spiller kundetilfredshed, kendskabsgrad, loyalitetsprodukter m.v. også ind samt værkstedskædens fokus på bæredygtighed.

Netop den store fokus på miljø og bæredygtighed er naturligt nok også i fokus hos Troels Andersen i Ubby, hvor det miljøfarlige affald altid bliver forsvarligt håndteret. Det gælder bl.a. spildolie, batterier, defekte reservedele og dæk.

De nedslidte dæk bliver eksempelvis lavet til til det underlag, man ser på mange legepladser, ligesom gummigranulat indgår også i produktionen af kunstgræsbaner.

Op imod 65 pct. af spildolien bliver genbrugt til ny olie og det sparer miljøet for en masse CO2 i forhold til at skulle producere ny olie af råolie.

En anden del af spildolien bruges i produktionen af asfalt.

Hos ledelsen i AutoMester har man den ambition, at man kan kunne bevæge sig fra den ene ende af landet til den anden via elladestandere hos landets

AutoMester E+ værksteder. Og så skal det være en selvfølge, at E+ værksteder kan tilbyde en el- eller hybridlånebil, ligesom de naturligvis skal kunne servicere el- og hybridbiler på værkstedet.

- Det bliver også en del af vores service, fortæller Troels Andersen, som beskæftiger to svende samt en lærling foruden ham selv.

AutoMester E+ værkstederne, som T. A. Auto & Pladeværksted er med i, går skridtet videre når det gælder miljøet. Det gør man via et samarbejde med organisationen Plant et Træ.

- Det betyder helt konkret, at når kunderne booker et serviceeftersyn online hos et E+ værksteder, så giver vi et bidrag til Plant et Træ i Danmark, der svarer til, at der kan plantes et træ pr. serviceeftersyn. Så jo flere online bookinger af serviceeftersyn vi får - jo flere træer vil vi kunne være med til at plante, forklarer Troels Andersen.