På flere folkeskoler glæder man sig over, at der er fremgang at spore i den seneste kvalitetsrapport for folkeskolen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Fremgang vækker glæde på skoler

Kalundborg - 31. marts 2021 kl. 05:30 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Den nyeste udgave af kvalitetsrapport for folkeskolen, viser fremgang på flere områder, og det vækker glæder på de lokale folkeskoler.

Af rapporten fremgår det blandt andet at flere elever at komme ud af folkeskolen med minimumskaraktererne 02 i dansk og matematik mens fraværet er nedadgående. Og selvom flere skoler bemærker at 2020 på grund af Coronaepidemien var et meget anderledes år, så skaber fremgangen alligevel glæde.

- Generelt overvejende positiv læsning. Positivt at der ses fremgang i elever med mindst 02 i dansk og matematik og elevfravær er faldende, efter øget fokus på netop disse punkter, skriver for eksempel Høng Skole i deres høringssvar. På skolen er man dog samtidig bekymret over, om den øgede fokus på de svageste elever sker på bekostning af resten af klassen.

Også på Buerup Skole glæder man sig over fremgangen, men mener samtidig at skolerne har brug for arbejdsro og plads til at lave lokale løsninger fremadrettet.

- Buerup Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg ser det derfor vigtigt, at skolerne med deres lokalt tilpassede planer gives den fornødne ro til at fortsætte det positive arbejde, lyder det i høringssvaret fra skolen.

På flere skoler udtrykker man bekymring over, at stadig flere elever fravælger folkeskolen til fordel for fri- og privatskoler.

- Herredsåsen opfordrer til, at forvaltningen undersøger årsagerne til en øget tilgang til friog privatskolerne med henblik på at afdække, om der er forhold folkeskolerne skal have opmærksomhed på for at gøre folkeskolen til et attraktivt valg, lyder det i høringssvaret fra Skolen på Herredsåsen.

På Raklev Skole er man inde på noget af det samme, samtidig med at man bekymrer sig over det generalt faldende elevtal i kommunen.

- Medudvalget er bekymret for udviklingen af det faldende elevtal og kan se det er nedad gående. Det er også en tendens i kommunen. Det er endvidere bekymrende at der er så mange som fravælger folkeskolen og vælger friskolerne til, lyder det i høringssvaret.

På begge skoler opfordrer man politikerne til at overveje, om det er værd at se nærmere på forholdene omkring skoledistrikter.