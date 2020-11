Se billedserie Ejendommen Kordilgade 42 kommer til at rumme to nye lejere - en tatovør og en negleklinik, oplyser Nordicals Sjælland. Foto: Ulrik Reimann

Fremgang i bymidten

Kalundborg - 27. november 2020 kl. 15:32 Kontakt redaktionen

Af Ulrik Reimann

Der er fremgang på butiksområdet i Kalundborg, hvor tomme lokaler i bymidten netop er blevet lejet ud til erhvervsdrivende.

Erhvervsmægler fra Nordicals Sjælland, Erling Jensen, fortæller, at han netop har sat »udlejet«-skilte på to lejemål med plads til tre butikker. Og en lejekontrakt på et tredje lejemål er tæt ved at være en realitet, lyder meldingen.

De tre lejemål findes på adresserne Kordilgade 42 og Bredgade 51, og mægleren kan oplyse om ejendommen Kordilgade 42, at det er en tatovør og en negleklinik, som flytter ind.

- Vi oplever generelt god søgning på egnede lokaler til erhverv, der ikke sælger fysiske produkter, fortæller Erling Jensen.

Han fortæller også, at billedet af byerne i provinsen med mange tomme lejemål og store vanskeligheder med at genudleje de tomme lokaler ikke passer på Kalundborg:

- Jeg synes oprigtigt, at byen er inde i en positiv gænge, siger Nordicals-mægleren.

Nordicals Sjælland har også solgt flere investeringsejendomme i Kordilgade og resten af bymidten, og Erling Jensen fortæller, at investeringsejendomme med både bolig og erhverv er efterspurgte hos investorer, der kigger efter ejendomme i Kalundborg.

Helt konkret har Nordicals solgt tre investeringsejendomme på Kordilgade i år, og salget af en fjerde er meget tæt på at være endeligt, oplyser mægleren.

Erling Jensen siger, at han ikke er et sekund i tvivl om, at flere positive ting i Kalundborg er årsagen til en positiv udvikling i bymidten:

- Her tænker jeg blandt andet på de store industrivirksomheder, der enten kommer til byen eller udvider deres aktiviteter i Kalundborg, der nu også brander sig som, en uddannelsesby. Dét er også med til at skabe en forstærket optimisme omkring byen, siger han og nævner industriområdet Stejlhøj, hvor der er et stort Biltema-varehus på vej og også en Harald Nyborg-filial.