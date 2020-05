Peter Bruun Sejersen er søn af en landsretssagfører og barnebarn til en sagfører. - Jeg havde oprindeligt ikke rigtig lyst til at gå denne vej, men på den anden side har jurist-uddannelsen givet mig et fantastisk spændende arbejdsliv, hvor jeg har haft med mennesker at gøre, siger han. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Fra vold og domme til jazz og bøger

Siden tidligere dommer Peter Bruun Sejersen blev pensioneret for 13 år siden, har han brugt det meste af tiden på at læse skønlitteratur og biografier, høre klassisk musik og jazz og nyder ellers tilværelsen på sin landbrugsejendom i Tågerup eller i sit sommerhus på Anholt.

- Man får jo en frihed, som man ikke har haft, siden man blev født. Man har jo altid haft et arbejde. Her er man fuldstændig fri som fuglen. Man kunne også sige, »endelig er man blevet fri«, griner Peter Bruun Sejersen, der i morgen fylder 75 år.

Bag sig har han da også et langt arbejdsliv, der startede med en ansættelse som politifuldmægtig ved Københavns politi og sidst gjorde ham til dommer ved Retten i Holbæk. Allerede i 1978 førte arbejdet ham til Tågerup, da han blev udnævnt til dommerfuldmægtig ved den tidligere ret i Kalundborg.

- Jeg fik jo stilling i Kalundborg, så derfor placerede vi os mere eller mindre bevidst i mellem Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Sorø, sådan at der var cirka 35 kilometer til en af de her byer, hvor der var en retskreds, fortæller Peter Bruun Sejersen, der senere kom til at arbejde både ved Østre Landsret og Retten i Store Heddinge. Selvom han i syv år pendlede 80 kilometer til Store Heddinge for at passe arbejdet som dommer, forblev bopælen dog stadig i Tågerup, hvor han og konen havde engageret sig i det lokale liv på blandt andet Reerslev Friskole.

Samtaler i retten hjalp Arbejdet førte ham i slutningen af karrieren tilbage til Retten i Kalundborg, hvor han fra 1995 til 2006 fungerede som dommer, hvilket han var glad for.

- Kalundborg var en livlig by som havneby, der var både, vold, incest og børnelokkere, det var jo helt vildt. De civile sager var jo altid spændende, fortæller den tidligere dommer, der både husker tilbage på voldssagerne fra den våde ende af byen med dem, han kalder »de uskadelige fulderikker«, men måske i endnu højere grad på sagerne med første- og andengenerationsindvandrere.

- De var i høj grad forsømte. Mange af dem var egentlig meget søde, de havde det bare svært, fordi far og mor havde svært ved at håndtere at bo i et nyt land. Når børnene sagde noget, der ikke passede forældrene, så fik børnene bank. Og når man får man bank, så giver man bank igen. Det er en ond cirkel, fortæller den tidligere dommer, der dog oplevede, at mange af de unge blev »normaliseret« blandt andet via de samtaler, der fandt sted i retten, hvor der blev lyttet til dem. I hvert fald holdt de op med at dukke op i vidneskranken.

- Når man mødte dem i Kordilgade, sagde de altid: »Goddag hr. dommer«, erindrer Peter Bruun Sejersen.

Selvom det hændte, at Peter Bruun Sejersen mødte de personer, han havde dømt ved retten, på gaden, har han aldrig brudt sig om, at bo det sted, hvor han fungerede som dommer. Derfor passede det ham også fint, at han kunne køre hjem til Tågerup, når arbejdet var forbi.

- Jeg mødte dem ikke i Tågerup, de ville aldrig turde at tage så langt ud på landet, siger den tidligere dommer muntert.

Da Retten i Kalundborg blev nedlagt i forbindelse med domstolsreformen i 2007, fulgte han sit personale til Retten i Holbæk, hvor han nåede at fungere et halvt år, inden han gik på pension.

I dag ærgrer det ham, at retslivet er forsvundet fra Kalundborg.

- Det er synd for alle de her købstæder, at retslivet og den kultur, der var omkring retten forsvandt. Det var både politimyndigheden, advokatskaren med civile advokater og forsvarer, der var med til at skabe en anden dimension i byen end den rent kommunale, siger han.

Fødselsdagen markerer Peter Bruun Sejersen på lørdag sammen med sin kone, to børn, fire børnebørn og to nærmeste venner. På grund af coronapandemien kommer det til at foregå »stille og roligt« med en frokost i det fri.