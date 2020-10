Bo Them-­Nautrup, der har trådt sine barnesko i Alleshave, har brugt al sin fritid de seneste to år på at omdanne en faldefærdig campingvogn til en mobil sauna, der skal danne ramme om saunagus og festlige stunder. Privatfoto

Fra vandskadet campingvogn til mobil sauna

Det er blandt andet i indkørslen til sine forældres hus i Kaldred, at Bo Them-Nautrup, de seneste to år, har puklet med at omdanne en ramponeret campingvogn til en splinterny mobil sauna, der fremover skal bruges til at holde offentlige saunagus-arrangementer på eksempelvis Gisseløre og Eskebjerg Vesterlyng og lejes ud til polterabender, fødselsdage og andre private arrangementer.

