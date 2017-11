- Jeg har svært ved at forstå helt præcist, hvad det er, som Kalundborg Kommune opkræver de meget høje beløb for i servitutsagerne om tilbagekøbsret. Der er jo ikke meget arbejde i at slette nogle få linjer i en tinglysning, siger Claus Sørensen. Foto: Ulrik Reimann

Fra småpenge til økonomisk trussel

Kalundborg: - Forskellen er rystende. Jeg kender Fredløv og Inge Enggaard, som står til at skulle af med et sekscifret beløb til Kalundborg Kommune for at få slettet den servitut, der giver kommunen ret til at købe ejendommen tilbage. Jeg og min hustru kom af med den samme servitut for vores ejendom i 1997. Det kostede os 700 kroner til tinglysningen og ikke en øre mere.