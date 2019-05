Se billedserie Tommy Dinesen cykler meget, men kører aldrig på brostenene foran hans hus på Præstegade. - Det er ikke godt for de ædlere dele. Sådan nogle har man også, når man bliver 80, siger han. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Fra rød sømand til rød golfspiller

Kalundborg - 03. maj 2019

- Vi havde været i Australien, da vi blev ramt af hårdt vejr i Biscayen (Atlanterhavsdelen mellem Spaniens nordkyst og Frankrigs vestkyst, red.). Klokken var 20 om aftenen, da jeg skulle på vagt. Jeg gik ud på dækket, da det så ud som om, at der var en pause i bølgerne, men så kom der alligevel en.

- Jeg greb fat i en wire og nåede at tænke, at jeg skulle dø. Da faldt der en stor, meget tung landgang ned over mig. Den smadrede mit ene ben, men den holdt mig også fast, og gjorde at jeg overlevede. Det var lige før jul, og jeg var kun 18 år gammel.

- Jeg tilbragte juleaften og yderligere to en halv måned på en sygestue i Frankrig med 30 andre, der hverken kunne dansk eller engelsk. Der var en mand, han må have været slagter, der skar mit ben op flere gange for at få det til at vokse ordentligt sammen. Jeg husker det som de værste to en halv måned i mit liv.

Det skorter ikke på gode historier, når man snakker med Tommy Dinesen, Kalundborgs tidligere borgmester, der søndag runder 80 år. Selv om der stadig er nogle dage til, ligger der flere lyk­ønskninger på det store spisebord i træ, vi sidder ved i hans hjem på Præstegade i Højbyen. To af de første er fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, Folketingets formand.

- Men jeg skifter nu ikke parti af den grund, forsikrer Tommy Dinesen.

Meget har dog ændret sig for den gamle SF'er, der gik ind i politik med holdningen om, at de borgerlige var kapitalismens forlængede arm, og at socialdemokraterne var nogle pampere.

- Med tiden lærte jeg at respektere de andre. Det får man også mere ud af, siger han.

Tommy Dinesen er stadig en aktiv mand. Han er med i flere foreninger, tager ud og holder foredrag om sit liv og skal til at skrive en bog med en gruppe gamle SF-kolleger om deres indtog i Folketinget i 1981 - blandt andet. Til hverdag læser han både Nordvestnyt og Politiken hver dag, cykler lange ture - og spiller golf.

- Ja, det er ved at gå ad helvede til det hele, siger han smilende med henvisning til det sidste.

- Da de startede Kalundborg Golfklub op ude på Stejlhøj, hvor den lå før, skrev jeg et hånligt læserbrev, hvor jeg spurgte, om de arbejdsløse så skulle til at være caddies. Det var min facon, og dengang var det også mere en rigmandssport. I dag spiller jeg blandt andet med to fællestillidsmænd. Det er en aktiv sport, der er med til at holde mig i gang, siger han.

Vi laver interviewet på dagen efter 1. maj, og Tommy Dinesen har traditionen tro været oppe i Gryden på Møllebakken i går og fejret arbejdernes internationale kampdag.

- Hvad vil det sige at være en del af arbejderbevægelsen i dag?

- Man strejker ikke så meget, som man gjorde dengang. I det hele taget var der noget at kæmpe for. Det vil jeg ikke sige, der er i dag. Tidligere LO-formand Thomas Nielsens ord om, at vi har sejret ad helvede til passer meget godt.

- I dag er det kraftedeme piloter, der tjener over en million kroner om året, der strejker, siger Tommy Dinesen med henvisning til den konflikten mellem luftfartsselskabet SAS og firmaets piloter.

Det lyder lidt deprimerende, at der ikke er noget at kæmpe for...

- Der er ting som ­klimaet og robotterne, der tager folks arbejdspladser. Men situationen er hård, og jeg har sgu ondt af mine børn og børnebørn, siger Tommy Dinesen.

Han har efter eget udsagn i øvrigt kun misset en ud af de seneste 50 1. maj i Gryden-arrangementer. Dengang skulle han op og hente en sejlbåd på Djursland, som han skulle sejle alene hjem til Kalundborg.

Der er reception med åbent hus for den tidligere sømand og politiker søndag fra klokken 12 i Marineforeningens lokaler på Rosengade 1.