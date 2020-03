Se billedserie Det gamle rådhus ligger meget centralt i Ubby med nem adgang til både indkøb, skole, hal og bus til døren. PR-foto Foto: Ole Agerbaek

Fra rådhus til beboelse: 20 nye lejligheder klar midt i Ubby

11. marts 2020

Kalundborg Kommune solgte for to år siden det gamle rådhus i Hvidebæk Kommune til et byggefirma fra Tåstrup. Siden har man lokalt talt meget om, hvad der mon skulle ske med det gamle rådhus, som er en markant bygning, der blev opført af den lokale murermester Brøndsted og tidligere borgmester, i forbindelse med kommunalreformen og dannelsen af Hvidebæk Kommune i 1970.

De seneste to år har håndværkerne arbejdet for at omskabe det gamle rådhus til moderne og lyse lejligheder. Nu skal alle 20 færdige lejligheder udlejes via RealMæglerne Klarstrup og Sørensen i Ubby.

De 20 færdige lejligheder bliver udbudt til leje ved et stort åbent hus arrangement fredag den 27. marts kl. 15-17, hvor der bliver mulighed for at se alle lejlighederne. Her vil RealMæglerne Githa Klarstrup og Thomas Andersen være til stede for at svare på spørgsmål og - selvfølgelig - udleje lejlighederne.

Ejendomsmægler Githa Klarstrup oplyser, at alle lejligheder er nymalede i lyse farver og med træ/laminatgulve, nye køkkener, nye hvidevarer og nye badeværelser.

- Der er masser af lys i lejlighederne, som har store vinduespartier i alle stuer/køkkenalrum. Flere af lejlighederne er meget handicapvenlige eller velegnede til gangbesværede.

Ved åbningen af lejlighedskomplekset vil formanden for teknik- og miljøudvalget, Jakob Beck Jensen, sige et par ord om rådhuset, lejlighederne og naturligvis klippe den røde snor.

- Jakob bor selv i Ubby og har siddet i kommunalbestyrelsen i Hvidebæk Kommune. Han kender derfor rådhuset og har fulgt med i hele ombygningen. Han ser frem til, at der nu igen kommer liv i det gamle rådhus, fortæller Githa Klarstrup.

Størrelsen på lejlighederne er fra en toværelses på 45 m2 og op til den store treværelses lejlighed på 93 m2.

Den månedlige husleje er i niveauet 4.800 kr. op til 7.600 kr. pr. måned plus forbrug.

- Og så er der flagskibet. Den meget store treværelses lejlighed, hvor den kombinerede køkken/stue er placeret i den gamle byrådssal. Denne lejlighed er på 113 m3, og den månedlige husleje er 11.000 kr., oplyser Githa Klarstrup.

Alle lejemål har egne målere, og der betales for lys, vand og varme efter forbrug.

Da den gamle parkeringsplads er fuldt bevaret, så er der masser af parkeringspladser til alle lejere.

- Og for de hurtige lejere, så er der også to garager eller en carport, som kan lejes, gør ejendomsmægleren opmærksom på.

Der er fælles vaskekælder med vaskemaskiner og tørretumbler, to fælles kælderrum til cykler og et kælderrum til barnevogne.

Parkeringsplads og arealer bliver vedligeholdt, og der er snerydning af gangarealer.