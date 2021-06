Se billedserie JK A/S har store ambitioner som klimavenlig leverandør af el. En af de vigtige veje til målsætningen er de nye rammer. Foto: Thomas Olsen

Fra dagligstue til 700 kvm. i grønt el

Kalundborg - 10. juni 2021 kl. 05:30 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Historien om JK El & Køl, som nu nøjes med det mere mundrette navn, JK A/S, begyndte på det nærmeste hjemme i dagligstuen på Helsingevej 48 hos Kirsten og Johannes Kristensen. Det var tilbage i 1980'erne. Det lå ikke i kortene, at Johannes' drøm om at blive selvstændig el-installatør også skulle udvikle sig til at blive så stor en spiller i branchen, som virksomheden er i dag.

Johannes og Kirsten er stadig aktivt med på vognen, men nu er det næste generation, Kristian Westerbjerg Abkjær, der sidder bag rattet; ikke på Helsingevej, men - efter et meget langt kommune-administrativt tilløb - i et spritnyt domæne i Kirsebærskoven 3 ud til landevejen og som nabo til Jem & Fix i Gørlev.

Det, der begyndte som en enkeltmands-virksomhed, tæller i dag på den gode side af 20 medarbejdere i 700 kvadratmeter rammer med lagerkapacitet, værkstedsfaciliteter, personalerum, kontormiljø og anden administration på førstesalen, der også er indrettet med showroom. Her sidder Kristian selv - når han ikke er »i marken« - og her sidder Kirsten, chefens mor, med styr på virksomhedens økonomi.

Bemandingen er desuden pr. 1. januar i år udvidet med Lise Borre Hansen, der er ansat som koordinator samt til udvikling af virksomhedens administration og ledelse.

Kristian Westerbjerg Abkjær er meget bevidst om, hvilken rolle, han og virksomheden gerne vil spille i det moderne samfund:

Totalløsninger - Det handler i overvejende grad om at skabe grønne totalløsninger indenfor el-installationer, varmepumper og køleanlæg, og vi har med det nye hus fået de fysiske rammer, der skal til for at vise kunderne forskellige løsningsmodeller. Det, at kunden med egne øjne kan se, hvordan en opgave kan løses, er altid at foretrække, siger han.

Det har i de seneste år ikke mindst været interessen for varmepumper, som har styret udviklingen i positiv retning for JK A/S. Det er fortsat stor interesse for luft til vand, luft til luft og jordvarme, fordi varmepumperne er miljøvenlige alternativer til energi- og klimatunge olie- og gasfyr.

Kristian Westerbjerg Abkjær er meget bevidst om, at skal man overbevise omverdenen om nødvendigheden af at skabe grønne miljøer og klimavenlige energiløsninger, må man selv gå forrest.

- Vi er jo en installatørvirksomhed, som beskæftiger sig med energiløsninger til private og erhverv. Derfor er det også helt naturligt for os at arbejde med konkrete mål, hvor vi først og fremmest leverer bæredygtige energiløsninger indenfor varme.

Vil være klimaneutralVil være klimaneutral Det handler også om at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til priser, der er til at betale, siger Kristian Westerbjerg Abkjær.

- Vores eget afsæt er, at energiforbrug til bygninger og køretøjer i JK A/S er klimaneutralt senest 31. december 2029. Og det er i det lys, at vi vil inspirere vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører til at vælge vedvarende og energieffektive løsninger.

Kristian Westerbjerg Abkjær har derfor udfærdiget en plan, hvis overordnede målsætning lyder som følger:

* Vi bliver energineutrale inden 2030 ved at bruge vedvarende energi i vores bygninger, som vi selv producerer via solcelle- og jordvarmeanlæg, samt fremtidens vedvarende energiteknologier.

* Vi vil løbende udskifte vores vognpark til el- og hybrid varevogne/biler, og vi vil benytte os af fremtidens energiteknologier. Vores vognpark bestående af elbiler vil hovedsageligt køre på den energi, vi selv producerer på solcelleanlæggene.

Kristian Westerbjerg Abkjær mener det alvorligt.

Han vil den grønne omstilling helt ind til benet. Og på JK A/S' hjemmeside kan man læse om virksomhedens egne miljøtiltag, årlige energiforbrug og tidslinjer. Til inspiration også for kundekredsen.