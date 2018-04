Arkæolog Trine Borake fra Museum Vestsjælland holder foredrag på Fugledegård tirsdag den 24. april med titlen Fra Vikingerne til Hviderne. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Fra Vikinger til Hvider

Det var noget af en omvæltning, der skete, da vikingetiden sluttede og middelalderen begyndte. En spændende, men også lidt dunkel periode.

Nu kastes der nyt lys over, hvad det var, der skete. Et treårigt forskningsprojekt er med til at bringe ny viden frem.

Som led I Forskningens Døgn gæster arkæolog Trine Borake fra Museum Vestsjælland Fugledegård Vikingecenter tirsdag den 24. april klokken 17 og holder foredrag. Arrangementet med Tissø Vikingemarked som indbyder er for alle interesserede, og der er gratis adgang.

Titlen på foredraget er »Fra Vikinger til Hvider«.

Treårigt projekt

Trine Borake står som led i sit ph.d.-projekt, som hun nu er halvvejs med, i spidsen for projektet, der søger at bringe ny viden frem om overgangen fra vikingesamfund med mange mindre konger og høvdinge til begyndende central magt.

Hun vil fortælle om, hvorfor vikingetidens store komplekser forsvandt, og hvad der skabte grobund for den tidlige bydannelse i flere gamle byer.

Ved hjælp af detektorfund, potteskår, stolpehuller, udgravninger, kortmateriale med mere vil Trine Borake fokusere på Vestsjælland og vil fremsætte teorier om samfundsudviklingen og belyse samfundsstrukturen i overgangen fra vikingetid til middelalder.

Tissø er omdrejningspunktet

Omdrejningspunktet for projektet er stormandskomplekset på vestbredden af Tissø.

Her har Nationalmuseet i en årrække udgravet flere større haller, et markeds- og håndværksområde og spor efter rituelle handlinger. Kompleksets karakter vidner om, at det har haft en række funktioner i tæt samspil med det omgivende samfund og har haft stort samkvem med udlandet.

Formålet er at undersøge de funktioner, Tissø har haft og at søge belyst, hvor de funktioner flyttede hen, da pladsen ophørte med at eksistere omkring midten af 1000-tallet.