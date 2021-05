Se billedserie Et godt makkerpar: Betina og brormand, Tom Christensen, der ejer Dyrehøj. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Fra 10 år på savannen til vin-eventyr på »Rös«

Kalundborg - 04. maj 2021 kl. 12:02 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Man er da dybt privilegeret, når venner og familie har lyst til at fejre én. Så bliver man bare så glad.

De fleste kender Betina Newberry som vinbonde på Danmarks største domaine, Dyrehøj på Røsnæs, og endnu flere har mødt Betina som rundviser mellem Dyrehøjs 40.000 vinstokke på 10 hektar eller i husets vinbutik.

Meget pænt kan man sige om Betina. Men flittig - det er hun.

Og så fylder hun 50 år i dag. Og det er i dag, at vennekreds og familie lægger vejen forbi en populær fødselar.

Det er nok de færreste, der ved, at Betina Newberry - blandt andre uddannelser og jobmæssige udfordringer med stor forskellighed - også er uddannet dyrepasser.

Og den uddannelse byggede hun på i de 10 år, hvor hun sammen med sin sydafrikanske mand, Paul, boede i Capetown og siden Pretoria.

- Jeg er uddannet til, så at sige, at passe og forvalte 10.000 hektar savanne med afgrøder, vilde dyr og naturbeskyttelse. Tingene hænger jo sammen.

Betina har ikke under de utallige køreture rundt i de enorme området været udsat for egentlig fare:

- Man lærer jo at læse signalerne; at man ikke skal for tæt på rovdyr eller en elefant, for den sags skyld, som er i brunst eller forsvarer sin unge. Man lærer, at der også findes bakgear på range roveren!

Det var også under opholdet i Sydafrika, at Betina og Paul fik to børn, i dag 16 og 18 år. Og det var her, at Betina besluttede, at børnene skulle vokse op i Danmark og gå i dansk skole.

- Der er mange minder og store oplevelser fra årene i Sydafrika, hvor du byggede på din viden om botanik, zoologi, økologi; naturen. Og noget af det har jeg også kunne bruge i arbejdet på Dyrehøj.

Da Betina og Paul vendte hjem til Danmark, fik Betina arbejde på broderen, Tom Christensens svinefarm.

Så sælger Tom gården og etablerer Dyrehøj, hvor tanken om at skabe en vingård allerede er godt på vej.

De første stokke bliver plantet på skråninger mod Kalundborg Fjord i 2008.

De kalkholdige skrænter og det kølige klima giver et fantastisk grundlag for at dyrke druer, og i vinkælderen bliver Rös skabt af Tom og Betina og teamet bag vingården.

- På det tidspunkt var jeg endnu ikke ansat på Dyrehøj, men det kom senere, og da vi kan høste de allerførste druer i 2010, er jeg med. I dag, over 10 år senere, er det jo et eventyr, man har været så heldig at tage del i.

- Det er en proces, som har udviklet sig år efter år, og der, hvor vi står i dag i forhold til produktion og kvalitet, ligger nok pænt ud over, hvad vi dengang forventede og troede, vi kunne opnå, siger Betina.

I dag er der med baggrund i tusindvis af arbejds- timer i marken og i vineriet, produktionserfaring og kvalitetsbevidsthed skabt en virksomhed, der er godt og vel i økonomisk balance.

Senest er den store butik blevet endnu større med vinbar og stadigt flere besøgende, der gerne vil høre og lære lidt om vinproduktion i det kolde Danmark. Cafeen på Dyrehøj er også en succes-historie.

- Jeg er meget glad for mit arbejde, glad for at være med til at udvikle virksomheden, og ikke mindst, at sætte tanker i spil, lade ideer få plads - og se, at tingene lykkes.

- Så jeg er nok en heldig kartoffel, siger fødselaren.

Og det falder let at tilføje: Og dygtig.