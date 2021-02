Maria Gericke Rasmussen med sin søn Lauge, som går i 0. klasse på Nyrupskolen. Hun er normalt lærer på Nyrupskolen, men er øjeblikket på barsel med Lauges lillebror. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fotos: Gensynsglæde i skolen

Kalundborg - 08. februar 2021 kl. 10:42 Af Thomas Rye og Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Mandag morgen kunne de yngste skoleelever for første gang i 2021 gense deres klassekammerater og skolelærere. Skolerne lukkede ned den 21. december sidste år, og i de knapt halvanden måned, der er gået siden da, har eleverne måtte nøjes med at modtage fjernundervisning derhjemmefra. Men i dag fik de endelig lov til at vende tilbage til deres skoler, hvor man har brugt den forgangne uge på forberedelser.

- Nu har vi snart i et helt år været ramt af restriktioner og nedlukninger, så selvom vi først fik de officielle retningslinjer for genåbningen sent torsdag, så har vi haft et erfaringsgrundlag til at bruge hele ugen på at forberede os, siger direktør i Kalundborg Kommune Michael Gravesen.

På skolerne vil der blive taget en række foranstaltninger for at sikre børnene mod coronasmitte. Retningslinjerne ligner til forveksling dem, eleverne allerede kendte fra sidste år.

- Der er ikke de store overraskelser i retningslinjerne. Det eneste nye er, at alle forældre skal bære maske, når de opholder sig på en skole, siger Michael Gravesen og fortsætter:

- Selvom der muligvis kan være nogle enkelte her og der, som har haft lidt sommerfugle i maven eller usikkerhed i forhold til hvordan og hvorledes mandag morgen, så er skolerne helt generelt klar til at tage godt imod nogle forventningsfyldte og glade elever, som trænger til at se hinanden og deres lærere igen.

På Nyrupskolen var der 214 elever fra 0.-4.klasse, som mødte i morges i den bidende kulde.

Maria Gericke Rasmussen skulle aflevere sin søn Lauge i 0. klasse, og han havde glædet sig.

Ifølge skoleleder på Nyrupskolen John Saxild-Hansen vil der i begyndelsen være stort fokus på trivslen hos eleverne fremfor det faglige.