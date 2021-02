Denne dobbeltbekkasin blev opdaget af Dyrenes Paparazzo, da han kom forbi vandbassinet ved Røsnæsvej og Kysttoften. Foto: Per Huniche

Fotografens bedste råd

- Folk spørger tit, om jeg altid render rundt i skove og strand for at finde alle de dyr?

Svaret er: - Nej, ikke altid. Sådan lyder det fra Dyrenes Paparazzo alias Per Huniche fra Kalundborg, som forleden brugte sine øjne godt i vandbassinet ved Røsnæsvej og Kysttoften.

- Når jeg så endnu bedre efter, så var der faktisk to dobbeltbekkasiner, siger fotografen, som udover at bruge sine øjne godt har endnu et godt råd til andre, der vil tage gode fotos af fugle og andre dyr.