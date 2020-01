Se billedserie Datidens fotoudstyr fangede motivet i negativ på glasplader. Per Christiansen bruger en fotografisk scanner til at »fremkalde« billedet og få en digital kopi, som han lægger på hjemmesiden. Foto: Allan Nørregaard

Fotoarkæologen leder efter fortiden i Marius' fotografier

I kælderen under Per Christiansens parcelhus i det vestlige Hillerød ligger en skat. Pakket ned i små papæsker ligger et sted mellem 6000 og 7000 fotografiske glasplader med motiver af de mennesker, der kom før os. Malkepiger, tjenestefolk og karle samlet foran gården, mænd og kvinder med børn og babyer på opslidende tørvegravning, stolte vejarbejdere fotograferet med deres spader og traktorer og meget mere.

Alle sammen fotograferet af fotograf Marius Knudsen fra Borup, som fra 1933 til 1954 kørte Sjælland tyndt i sin Ford og fotograferede landbruget, på godser, herregårde og hos virksomheder.

Med det gamle glaspladekamera tog Marius Knudsen glasnegativer, som han lavede papirbilleder af, så man kunne bestille kopier, og glasnegativerne blev gemt.

Og nu er Per Christiansen i gang med at finde ud af, hvem de mange mennesker på billederne er, og hvor de er fotograferet. Glasnegativerne scanner han ind og lægger på hjemmesiden www.mariusknudsen.dk, hvor han opfordrer folk til at skrive til ham via sidens kontaktfunktion, hvis de kender personer eller steder på billederne.

- Jeg skriver på facebook, at jeg er fotoarkæolog. Jeg elsker at finde ukendte motiver frem, der fortjener at blive præsenteret for nogle flere, siger han.

Per Christiansen købte Marius Knudsens store samling af fotografier sidste år. Billederne stod på loftet af huset i Borup, hvor Marius Knudsen havde en købmandsforretning ved siden af arbejdet som fotograf.

Da Marius Knudsen døde i 1954, overtog hans søn huset, og da sønnen døde for fire år siden, stod de mange fotografier stadig på loftet.

- Det lå på et åben loft, fyldt med spindelvæv, duemøg og fjer. Noget af det er blevet beskadiget, andet er ikke. Og kvaliteten er fuldstændig unik, siger Per Christiansen om sit køb fra Borup, som ankom til Hillerød i sommeren 2018.

- Der var mellem 1,2 og 1,5 tons, fortæller Per Christiansen, som har scannet 900 billeder ind og lagt dem på hjemmesiden. Cirka 250 af billederne er identificeret.

- Jeg har tænkt mig at scanne det hele ind efterhånden. Men der ligger en masse arbejde i det, siger han.

Billederne slår han også op i relevante grupper på facebook, og det giver masser af kommentarer fra folk, der genkender gamle gårde eller måske et familiemedlem på billederne. Men han savner henvendelser fra generationen, som aldrig kommer i nærheden af en computer - som måske selv er med på billederne, eller kan genkende nogle forældre.

- Jeg mangler de mennesker, der ikke er på facebook, de 70+. De sidste billeder er taget i 1954, hvor fotografen dør. Måske er der nogen, der kan genkende deres forældre på billederne, siger Per Christiansen, som opfordrer til, at man kigger på hjemmesiden www.mariusknudsen.dk fra en pc for at få det bedste udbytte af siden.

Det er vigtig for Per Christiansen, at de mange billeder fra loftet i Borup bliver bevaret.

- Udfordringen er, at lokalarkiverne ikke har plads. Så min idé er, at jeg vil tilbyde de relevante lokalarkiver at få gode digitale kopier af billederne. Det er en stor kulturarv, der ligger her. Det er noget, vi skal gemme, siger han og nævner, hvordan de gamle fotografier fortæller om det Danmark, hvor fattige familier var nødt til at tage ud og grave tørv for at tjene penge.

Billederne viser også samfundets udvikling. Der er billeder fra 1930'erne, hvor enhver gård havde et kæmpe folkehold, som stod pænt på række på billederne, med mange heste linet op, hvor der var masser af tjenestepiger og folk på gården. Og så er der bilederne fra efter Anden Verdenskrig, hvor Marshallhjælpen havde sendt traktorer ud på gårdene, og både hestehold og folkehold svandt kraftigt ind.

- Børn og unge i dag er historieløse. Hvis der ikke er nogen, der fortæller dem, hvordan tingene var dengang, får de ikke den del af historien med. Hvordan man levede dengang. Det er den historie og arv, jeg gerne vil være med til at formidle, siger Per Christiansen, som høster stor ros for sit arbejde, når folk finder frem til billederne.

- De tilbagemeldinger, jeg får, er at folk er helt overvældet af detaljerigdommen og de historier, der springer ud af fotografierne af sig selv, siger han.