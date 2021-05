Foto-udstilling: Han zoomer ind på skuespillerne i teatret

Jens Balslev håber, at Axel Gadegaards teater-fotografier kan få lov til at hænge et godt stykke tid på rådhuset.

SN-Brød: Axel Gadegaard fotograferede blandt andet, da de to skamløst morsomme kropskomikere Paolo Nani og Kristjan Ingimarsson optrådte i Kalundborg-hallerne i 2019 med den prisbelønnede forestilling »Kunsten at dø«. Publikum lå flade af grin over de groteske scener, da de to gennem-musikalske klovne flabet dansede med døden - Axel Gadegaard var nødt til at holde sig rolig for at kunne fotografere fra tilskuerrækkerne.