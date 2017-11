Forvirring om psykiaters pension: - Jeg er her stadig

- Indtil flere af mine patienter har fortalt mig, at de havde læst eller hørt, at jeg skulle være stoppet - men det er jeg altså ikke. En af mine patienter kom og var helt klam i håndfladerne ved tanken om, at jeg ikke var her længere. Derfor må jeg af hensyn til de nervøse hellere korrigere misforståelsen, forklarer 71-årige Ole Skausig, som har delepraksis med sin kone Inger Morsing i sundhedshuset på det tidligere Grand Hotel i Kalundborg.

Psykiateren erkender, at han har nået en alder, hvor det er naturligt at gå på pension, men det er ifølge ham ikke umiddelbart forestående.

Godt nok er praksissen sat på den såkaldte praksisbørs, fordi ægteparret på sigt gerne vil have nogen til at købe og overtage den, men det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, forsikrer han.

Han frygter dog, at det i kraft af problematikken omkring manglende speciallæger i psykiatri, kan blive vanskeligt at finde købere.

- Med den situation vi har i dag, er det svært at sælge en praksis. Alternativet er at lukke den helt, men det vil ikke være særlig festligt for hverken os eller patienterne. Så hvis ikke Sundhedsplatformen pludselig får nogle læger til at flygte fra sygehusvæsenet, så bliver vi ved, så længe vi har lysten og kræfterne til det, siger Ole Skausig, som understreger, at han er meget glad for sit arbejde.