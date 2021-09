Se billedserie Johnni Andersen, varehuschef, glæder sig byde kunderne velkommen på fredag den 10. september i Harald Nyborg på Stejlhøj. Fotos: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Forventer 200.000 kunder årligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forventer 200.000 kunder årligt

Kalundborg - 07. september 2021 kl. 07:01 Kontakt redaktionen

Det er en erfaren varehuschef, som står i spidsen for Harald Nyborg på Stejlhøj i Kalundborg. Johnni Andersen har været 20 år i virksomheden og været med til at åbne flere varehuse. Han kommer fra en stilling som varehuschef i Slagelse, og på fredag den 10. september klokken 8 er han klar til at åbne endnu en afdeling af Harald Nyborg.

Og det forudses, at varehuset bliver noget af et trækplaster på Stejlhøj. Johnni Andersen forventer omkring 200.000 årlige kunder, og de kommer til at gøre deres indkøb i et varehus med god gangplads og utallige og forskellige varegrupper på de 1550 kvadratmeter butiksareal.

Derudover er der masser af lagerplads i det nye byggeri, som også har et stort antal parkeringspladser at byde på. 36.400 kvadratmeter er den grund, hvor Harald Nyborg har fået adresse.

Opbygningen af varehuset er gået efter planen, og det tager fire uger at opbygge det indvendige i af varehuset. En uge for at få inventaret på plads, mens de seneste tre uger er gået med at fylde alle hylderne med varer.

Man har fået ansat de medarbejdere, der skal bruges - omkring 25 fuldtids- og deltidsansatte - hvoraf de fleste er fra lokalområdet.

- Derudover har vi fået hjælp til opbygningen af varehuset af erfarne kræfter fra andre Harald Nyborg-filialer.

I Harald Nyborgs butikker har man alt det udstyr, som er nødvendigt, hvis man godt kan lide at give sig i kast med diverse gør-det-selv-projekter.

Butikkerne er indrettet butikker let og overskueligt, så man nemt og hurtigt kan finde de varer, man mangler.

Harald Nyborg, der er et dansk lavprisvarehus, blev grundlagt i 1904, og varehuset forhandler værktøj, elektronik, fritidsartikler og meget mere i de lidt over 40 filialer rundt i Danmark.

- Vi har en stor udskiftning i vores varer. Op til jul har vi eksempelvis 600-700 julevarer, så der er hele tiden noget for kunderne at komme efter, siger Johnni Andersen, som ser frem til at få fyldt varehuset med kunder.