Gitte Johansen (V) ser med bekymring på socialområdets merforbrug. PR-foto Foto: Line Kongsted

Forventede tal for 2019 er allerede røde

Kalundborg - 12. april 2019 kl. 21:03 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede i marts måned blev Socialudvalget præsenteret for et 2019-budget med et forventet underskud på 4,8 millioner kroner ved årets udgang. En fremtidsudsigt, som i april måned var uændret.

Gitte Johansen (V), der er formand for socialudvalget ser med bekymring på budgettet, men mener ikke, at alarmklokkerne bør ringe endnu.

- Vi er altid bekymrede, når vi kun lige er nået ud af marts måned, og så har et overforbrug på over fire millioner kroner - det er også derfor, vi følger det meget tæt, siger hun og uddyber, at merforbruget skyldes, at kommunen har tabt to sager i Ankestyrelsen. Derfor har udvalget nu også bedt om at få en opgørelse over ankesager.

Af referatet fra mødet fremgår, at den ene sag handlede om mellemkommunal refusion i forhold til borgerstyret personlig assistance, hvor den anden handlede om aktivitets- og samværstibud.

- Vi Skal have en drøftelse af, hvordan vi lægger et budget, så man ikke får de her overraskelser. Det kunne for eksempel være en pulje - ankesager kan jo være hamrende dyre, siger hun og tilføjer, at det er svært at budgettere med overraskelser.

Den røde bundlinje på 4,8 millioner kroner er, hvad man forventer bliver resultatet ved årets udgang, og derfor har administrationen også en formodning om, at den kan nå at indhente merforbruget inden da, fortæller Gitte Johansen, der sammen med resten af socialudvalget blev orienteret om, hvad administrationen vil gøre for at sikre, at budgettet bliver overholdt i 2019.

- De har lavet nogle handleplaner til, hvordan man kan hente de 4,8 millioner, siger hun og uddyber, at det blandt andet skal ske ved at forhandle priser med opholdssteder.