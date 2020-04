Udsigterne til at marken her ved Egemarke Gods bliver en ny solcellepark, er blevet mindre, efter at forvaltningen i Kalundborg Kommune anbefaler politikerne ikke at nikke godkendede til solcelleprojektet. Foto: Peter Andersen

Forvaltning anbefaler at afvise gods' planer om stor solcellepark

Planerne om et 26 hektar stort solcelleanlæg ved Egemarke Gods på markerne nord for Firhøjskolen i Føllenslev har lidt et knæk. Op til torsdagens møde i teknik- og miljøudvalget indstiller chefen for Plan, Byg og Miljø i Kalundborg Kommune således, at politikerne vender tommelfingeren nedad til projektet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her