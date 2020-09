En 29-årig spirituspåvirket mand forsøgte at flygte fra politiet efterhan forulykkede i sin bil sent onsdag. Foto: Lars Sandager Ramlow

Forulykket bilist flygtede fra politiet

En 29-årig mand fra Nykøbing havde ikke nogen god onsdag aften. Klokken 23.46 kørte han galt og endte i en privat have på Kærbyvej. Den 29-årige forsøgte forgæves at køre fra stedet, men valgte i stedet at tage flugten til fods i retning af jernbanen, da politiet ankom til stedet.