Sejerøbugtens Færger vil holde fast i normale priser højsæsonen i skoleners sommerferie, så de billige billetter ligger i lavsæsonen. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Fortsat billige færgebilletter uden for turistsæsonen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortsat billige færgebilletter uden for turistsæsonen

Kalundborg - 31. august 2019 kl. 06:58 Af Eva Lyng Johansen og Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er nye regler, der giver mulighed for billige færgebilletter til og fra 30 danske småøer i sommerperioden, på plads, og de er gældende fra søndag den 1. september.

Reglerne betyder, at kommuner med små øer kan vælge op til 46 uger i løbet af året, hvor tilskuddet kan bruges til billigere billetpriser for passagerer.

- Tilskudsordningen til øerne er vigtig. For den er med til at sikre, at man kan bo og arbejde i alle dele af landet. Men det er også vigtigt, at den er fleksibel. Nogle små øer har større behov for at tiltrække turister i sommerperioden, hvor der for eksempel kan være flere åbne overnatningssteder og andre faciliteter.

- De nye regler betyder, at kommunerne selv kan bestemme, hvornår pengene skal bruges inden for 46 uger. Det kan bedst ske ud fra en lokal vurdering af ønsker og færgekapacitet, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Overfartsleder Rune Nilsson på Sejerøbugtens Færger, som sejler til Sejerø og Nekselø, regner ikke med, at det får større betydning i færgedriften.

- Jeg tror, at vi holder fast i at have normale priser i højsæsonen i de seks uger i skolernes sommerferie, fordi der bruger vi den fulde kapacitet alligevel. Så vil vi hellere øge belægningen i lavsæsonen til gavn for øboerne og erhvervslivet, siger Rune Nilsson.

Det skal dog også drøftes med Ø-udvalget, nævner overrfartslederen.

På Orø vil de to færger også fortsat prioritere, at de seks sommerferieuger fortsætter med at være dyrest:

- Vores filosofi er uændret, at vi støtter øboerne og erhvervslivet for blandt andet at fremme tilflytning. Turisterne betaler gildet, og endagsturisten skal nok betale den dyre billet, mener Michael Kousted, direktør i Østre Færge A/S.

Samme holdning har overfartsleder Lars W. Hansen, Færgefarten Holbæk-Orø.