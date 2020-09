Fortællerlaug optræder på Symbs nye scene

En ny, flot scene til storytelling er hvad kalundborgenserne kan se frem til, når der på tre søndage i efteråret 2020 igen vil være mulighed for at give (eller lytte til) en historie, et digt eller anden ordkunst. Indimellem vil der også være korte musikalske indslag.

Har man selv lyst til at slippe den indre fortæller eller poet løs i et afslappet miljø, kan man gøre det til Symbs Åben Scene udvalgte søndage klokken 15.15 på følgende datoer: Den 27. september, den 25. oktober og den 29. november.

De fire gæster er Hanne Eble Jacobsen, Lars Bjørn Jensen, Peter Larsen og Per Hammerich. Roskilde Fortællerlaug, der har eksisteret siden 2006, fortæller for børn og voksne, hvor folk mødes - og de dygtige historiefortællere kan man nu møde og lytte til i Symb.

Har man selv lyst til at prøve kræfter med storytelling, så er den åbne scene et ideelt sted at gøre dette. Det er Jürgen Andresen, der står for aktiviteten, og man kan kontakte ham, hvis man har lyst til at stå på scenen, og man er også velkommen til »hoppe på scenen«, når man er der.