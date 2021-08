Direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning: - Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige så meget om omfanget, samt hvor og hvordan virusset er kommet ind i systemet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Forsyningsselskab hacket - ingen kender omfanget

Kalundborg - 30. august 2021 kl. 11:25 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Kalundborg Forsyning er blevet hacket. Det bekræfter virksomhedens direktør, Hans-Martin Friis Møller.

De foreløbige oplysninger går på, at Kalundborg Forsyning natten til fredag blev ramt af et såkaldt ransomware-angreb. Angrebet låste adgangen til forsyningens data, og blev antagelig udført alene med det formål at få udbetalt en løsesum for at gøre data tilgængelige igen.

Ransomware er typisk en virus, der krypterer filer, så man ikke kan se indholdet, og således, at den ramte part mister tekst og fotografier mv. Det er ikke ualmindeligt, at den eneste måde at få adgang til data igen er at betale en løsesum. Ransom er engelsk for løsesum.

Af en pressemeddelelse fra Kalundborg Forsyning fremgår, at Forsyningen med det samme gik i gang med at beskytte den digitale adgang til anlæggene. - Kalundborg Forsyning kan på nuværende tidspunkt ikke sige så meget om omfanget, samt hvor og hvordan virusset er kommet ind i systemet. Da der i denne slags sager er en lille risiko for datalæk, opfordrer forsyningen deres kunder til at være ekstra opmærksomme det næste stykke tid, siger Hans-Martin Friis Møller.

Forsyningen forventer dog ikke, at data er kopieret, da man ikke umiddelbart kan se dataoverførsler ud af huset. Derfor vurderes risikoen for datalæk at være minimal. De data vi typisk har på de pågældende filer er navn, adresse, målernr og forbrug og det kan man ikke umiddelbart bruge til noget

Da Kalundborg Forsyning er den del af den kritiske infrastruktur, samarbejdes der med både politi og Center for Cybersikkerhed om den korrekte håndtering af hændelsen.