Forsyningens kunder kan spare 200 kr.

Der er penge at spare på regningen hos Kalundborg Forsyning for de kunder, der stadig får regningen tilsendt på papir, hvis de tilmelder sig e-Boks eller Betalingsservice. Ifølge Kundekoordinator Suzan Petersen kan disse kunder spare op til 200 kroner på årsbasis.

- Det er nemt, hurtigt og billigt at tilmelde sig, for man skal blot logge på e-boks.dk, klikke på »Tilmeld afsendere« i øverste højre hjørne, hvor man søger på »Kalundborg Forsyning«, fortæller hun og fortsætter:

Der er i dag allerede 14.000 kunder, som har valgt at modtage regninger og informationer via deres e-Boks. Forsyningen vil som nævnt gerne have endnu flere og helst alle med, hvis det kan lade sig gøre, for der er penge at spare for både kunder og forsyningen.