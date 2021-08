Vi håber, at alle, som har modtaget spørgeskemaet, vil tage sig tid til at svare på spørgsmålene, siger Line Kromann, kundechef i Kalundborg Forsyning.

Forsyningens kunder kan påvirke beslutningerne

Kalundborg - 23. august 2021 kl. 17:53 Kontakt redaktionen

Kalundborg Forsyning ønsker at udvikle forsyningen sammen med kunderne. Derfor vil cirka 24.000 kunder modtage en sms fra forsyningen her i uge 34, hvor de bliver spurgt til, hvordan det er at være kunde og hvor der er behov for udvikling.

- Hos Kalundborg Forsyning er ambitionen, at vores kunder ville vælge os, hvis de kunne vælge frit. Vi er meget interesserede i vores kunders meninger, og vi ønsker at involvere dem endnu mere i vores udvikling. Derfor sender vi i disse dage en undersøgelse via sms ud til vores kunder. Målet er, at tilpasse måden, vi arbejder med forsyning på, så vi bedst muligt kan leve op til vores kunders forventninger, siger Line Kromann, kundechef i Kalundborg Forsyning.

Undersøgelsen kan bidrage med vigtig viden, når der skal træffes beslutninger om nye tiltag. Derfor bliver der spurgt ind til oplevelsen af en lang række af de serviceområder, som forsyningen beskæftiger sig med.

- Alle svar er lige værdifulde, uanset hvor man bor i kommunen. Vi håber derfor, at alle, som har modtaget spørgeskemaet, vil tage sig tid til at svare på spørgsmålene, siger Line Kromann.

Udfordringerne for en forsyning er mange, og det ses især på klimaområdet i disse år. I undersøgelsen spørges der ind til hvordan forsyningen i fremtiden skal prioritere klimatilpasningsindsatsen for at begrænse klimaændringerne på længere sigt. Det giver kunderne en unik mulighed for at komme med deres synspunkter og bidrage til udviklingen af nye grønne og innovative løsninger.

- Det ville være dejligt, hvis vi kunne knipse med fingrene og løse udfordringerne på én gang. Men sådan er det desværre ikke. Derfor bruger vi denne type undersøgelse som pejlemærke, til at give os en fornemmelse af, hvor vi lykkes, og hvor vi måske skal sætte særligt ind. På den måde kan vi sikre den rigtige balance mellem kvalitet og pris, afslutter Line Kromann.

Undersøgelsen sendes ud via sms her i uge 34.

Kalundborg Forsyning gennemfører kundeundersøgelser hvert andet år, og bruger aktivt svarene til at udvikle forretningen. Igen i år sendes undersøgelsen ud via sms, og den færdige rapport udkommer til efteråret.