Forsyningen overtager vandværk

Asmindrup Vandværk er et ældre vandværk, der blev taget i brug i 1969. Vandværket forsyner beboere i Asmindrup samt gårde og huse på landet. Det er dog et ganske lille vandværk, der i øjeblikket kun har 54 forbrugere tilsluttet.

- Det betød, at vi har haft svært ved at finde folk til bestyrelsen og det praktiske arbejde. Det er alt sammen på ulønnet og frivillig basis, og på en generalforsamling kunne vi ikke udfylde de to sidste pladser i bestyrelsen. På den baggrund tog vi kontakt til Kalundborg Forsyning, for at høre, om de var interesserede i en overdragelse, fortæller René Larsen fra Kalundborg Forsyning.