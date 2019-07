Se billedserie Ronni Dam Pedersen fra Kalundborg Forsyning snakker med Mogens Buch ved Bymarken, hvor de har haft vand i haverne flere gange i år.

Send til din ven. X Artiklen: Forsyningen med flere tiltag mod skybrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsyningen med flere tiltag mod skybrud

Kalundborg - 23. juli 2019 kl. 16:14 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bag kvarteret Bymarken i Jerslev tæt på grænsen til Ubby ligger der er et stort, frodigt og smukt regnvandsbassin. Det er et af de cirka 90 regnvandsbassiner, som Kalundborg Forsyning renser og vedligeholder, og det skal forsyningen til at gøre oftere på grund skybrud.

- Vi har valgt at øge frekvensen af, hvor ofte vi tager ud og vedligeholder de kritiske regnvandsbassinger. Før kunne de nogen steder stå op til ti år og gro til, inden de blev renset. I store træk halverer vi den tid nu, så vi kommer meget oftere ud. Her skal vi eksempelvis ud og rense op igen allerede til september, siger Ronni Dam Pedersen og peger ud over Bymarkens regnvandsbassin.

Han er teamleder i driften for rens og spildevand hos Kalundborg Forsyning. Mens vi snakker kommer Mogens Buch ud til os. Han er formand for Bymarkens Beboerforening. Ham og Ronni Dam Pedersen kender hinanden, fordi forsyningen har været herude flere gange i år. Der var problemer med et rør, der var stoppet til, da der var groet rødder ned igennem det.

- Vi har haft vand i haverne her to gange i år, fortæller Mogens Buch.

Ronni Dam Pedersen forklarer, at de var ude og køre et kamera igennem røret og derefter ude med en rodfræser og fræse rødderne over. Han har arbejdet for Kalundborg Forsyning i seks år og bekræfter, hvad de fleste nok har tænkt: At der over de seneste år er kommet kraftigere skybrud.

- I min tid har jeg ikke oplevet noget så kraftigt som de to, vi har fået i år (blandt andet 21. maj, red.). Og mine kolleger, der har været her længere, har heller ikke oplevet noget lignende, siger han.

For at styrke beredskabet ved skybrud har Kalundborg Forsyning indkøbt et mobilt pumpeanlæg. Derudover starter man et nyt type projekt i Kåstrup i forbindelse med renoveringen af kloaknettet.

- Vi tilbyder folk mod kompensation at blive afkoblet på regnvand, så vi kun modtager deres spildevand, fortæller Ronni Dam Pedersen.

Kompensationen kan folk så bruge på løsninger, hvor regnvandet siver ud på deres egen grund. På den måde aflastes forsyningen under skybrud, hvor systemerne overbelastes. Ronni Dam Pedersen forventer, at projektet i Kåstrup vil blive rullet ud og tilbudt til de kunder, hvor det giver mening.

- Men det er ikke alle områder, der er egnet til det, siger han.

Han anbefaler, at man, hvis man selv vil imødekomme oversvømmelser ved skybrud, overvejer en højtvandslukker i kælderen. Den sørger for, at vandet ikke fylder kælderen op, men sendes tilbage i systemet, selv om der er pres på grundet store vandmængder fra skybrud.