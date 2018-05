Det, at vi kan gennemføre en kundeundersøgelse via en sms, giver os for første gang mulighed for at spørge alle vores kunder og dermed få et endnu bedre grundlag for vores arbejde, siger bestyrelsesformand Anne E. Jensen, Kalundborg Forsyning.

Forsyningen laver tilfredshedsundersøgelse via sms

- Kalundborg Forsyning kan ikke fravælges af kunderne, og derfor er det meget vigtigt, at vi kender vores kunders ønsker og behov, så vi hele tiden arbejder på at blive endnu bedre til at servicere dem. Det, at vi kan gennemføre en kundeundersøgelse via en sms, giver os for første gang mulighed for at spørge alle vores kunder og dermed få et endnu bedre grundlag for vores arbejde, siger Anne E. Jensen.