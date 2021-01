Se billedserie Kalundborg Forsyning tester selv medarbejderne for Corona. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Forsyningen indfører ugentlige coronatest

Kalundborg - 27. januar 2021

Onsdag morgen stod medarbejdere fra Kalundborg Forsyning i kø inde i gården i forsyningens faciliteter på Dokhavnsvej i Kalundborg.

Medarbejderne ventede på at få taget en coronatest, for i sidste uge indførte forsyningen obligatoriske coronatest for alle medarbejdere, som arbejder med den daglige drift.

Testene udføres af personale fra virksomheden KMD, der udfører såkaldte PCR-test, altså de test hvor man tager en podning fra testpersonens svælg med en vatpind.

- Jeg har prøvet det et par gange efterhånden. I virkeligheden minder det mig meget om, da man gik til læge i gamle dage, og skulle have stukket en træpind ned i halsen, siger Lennart Hansen, der er en af forsyningens ansatte, som venter på at blive testet denne onsdag.

Efter testen er taget, undersøges den med det samme, og er der spor efter smitte, får medarbejderen og Kalundborg Forsyning besked allerede samme dag.

Årsagen til de nye tiltag er, at man vil sikre forsyningssikkerheden, forklarer direktør Hans-Martin Friis Møller.

- Vi har taget en række forholdsregler. Blandt andet holder vi de forskellige teams adskilt, og vi har backup på alle funktioner i driften. Alligevel vil det være ret alvorligt for os, hvis en medarbejder bringer smitten med sig på arbejde, siger han.

Derfor skal alle forsyningens driftsmedarbejdere fremover testes for corona en gang om ugen.

- Det er primært de medarbejdere, som er i driften, vi koncentrerer os om. De fleste af vores administrative medarbejdere arbejder hjemmefra i denne tid, men de, som er på arbejde på Dokhavnsvej, får selvfølgeligt også mulighed for at få en test, fortsætter direktøren.

Indtil videre fortsætter de ugentlige coronatest på ubestemt tid.

- Jeg forventer, at vi fortsætter med at teste, indtil vi er gennem coronakrisen, siger Hans-Martin Friis Møller.

Kalundborg Forsyning testede første gang medarbejderne for corona onsdag i sidste uge. Her blev i alt 37 medarbejdere testet for corona. Forventningen er at omkring 40 vil blive testet hver uge.