Forsyningen gjorde et spændende fund

Kalundborg - 05. november 2020 kl. 15:41 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

En træstruktur fundet i jorden i forbindelse med gravearbejde på Sydhavnsvej kan være rester af et større træskib, mener eksperter fra Roskilde Vikingeskibsmuseum.

Kalundborg Forsyning har muligvis gjort et spændende fund i forbindelse med gravearbejdet på Sydhavnsvej i Kalundborg.

Mens de var ved at udskifte en indløbsledning i jorden tæt på krydset mellem Sydhavnsvej og Dokhavnsvej stødte medarbejderne på rester af en træstruktur.

- I forbindelse med sådanne fund, kontakter vi altid Kalundborg Museum. Vi tog flere fotografier af fundet, som vi sendte til museet, så de kunne vurdere om det var noget af interesse, fortæller projektleder Torben Nielsen fra Kalundborg Forsyning.

Hos Kalundborg Museum er man meget interesserede, og glæder sig til at få mulighed for at studere fundet nærmere.

- Vi har kontaktet eksperterne ved Roskilde Vikingeskibsmuseum, og ud fra billeder fra stedet vurderer de, at det godt kan være tale om rester fra et større træskib, fortæller kulturarvschef Niels Wickman.

- Området har fungeret som en naturlig havn, gennem mange hundrede år, så fundet kan være tusinde år gammelt, men det kan også være af noget nyere dato. Samtidig ved vi ikke hvor meget vi har fundet. Det kan være enkelte rester, men der kan også gemme sig et helt skib nede i jorden. Det ved vi først, når vi får mulighed for at studere fundet nærmere, fortsætter han.

Gravearbejdet er i øjeblikket sat på pause, mens Kalundborg Forsyning er i færd med at støbe et betonfundament på stedet. Torben Nielsen forventer, at udgravningen vil fortsætte om et par uger. Til den tid vil både Kalundborg Museum og Roskilde Vikingeskibsmuseum stille med eksperter, der kan fastslå præcis hvad det er som er fundet i jorden ved Sydhavnsvej.