Forsyning: Indvinding bliver ikke ulovlig

Kalundborg Forsynings fulde svar

Indvindingen vil ikke være ulovlig God økologisk tilstand af Nedre Halleby Å kan sandsynligvis ikke opnås alene ved ophør af indvinding i Tissø En ny styring og stemmeværk ved Tissø vil mindske varigheden af perioder med lav vandføring og dermed mindske påvirkningen i tørre somre.

SVAR: Det er korrekt, at der på et møde med bl.a. DTU Aqua blev foreslået gennemført en række yderligere vurderinger og beregninger. Disse beregninger er gennemført og resultatet foreligger i et notatudkast. Notatudkastet er i øvrigt vedlagt som bilag 3 til punkt 18 til Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni og er således offentligt. Notatet foreligger nu i en endelig udgave. Der er ikke ændringer i forhold til notatudkastet, der ligger på kommunens hjemmeside.SVAR: Kalundborg Forsyning forholder sig alene til Kalundborg kommune som tilladelsesmyndighed.SVAR: Forsyningen har naturligvis forholdt sig til Miljøministerens svar på spørgsmålet.Indledende kan vi på baggrund af nedenstående sammenfatte:GEUS svarer bl.a.: ”Umiddelbart synes vi at MOF1301 er meget klart formuleret: Man må ikke reducere median minimum med mere end 50%. Median minimum er en statistisk størrelse, men svaret oversætter dette med at hvis vandføringen falder under median minimum så skal indvindingen (styringen) reduceres. Det kan ikke oversættes til, at den mængde vand der fjernes fra vandløbet i absolutte størrelser, ikke må overstige 50% af medianminimum på noget tidspunkt. Det gør hverken fra eller til i forhold til median minimum, om store vandføringer reduceres kraftigt.”DHI supplerer, at man kan spørge om ophør af indvindingen vil sikre gode vandrings- og opholdsforhold i Nedre Halleby Å – og det vil, ifølge analysen, i flere år ikke være tilfældet på grund af variation i klima- og afstrømningsforhold. Variationer i vandføring vil uanset indvinding og regulering være påvirket af klimaforhold og vandstandsvariationer i Tissø. God økologisk tilstand af Nedre Halleby Å kan sandsynligvis ikke opnås alene ved ophør af indvinding i Tissø. DHI´s analyse viser endvidere at en ny styring af Tissø stemmeværk vil mindske varigheden af perioder med lav vandføring, og dermed mindske påvirkningen i tørre somre.”Sker der en ensartet og jævn vandindvinding, der fjerner en given mængde af den naturlige vandføring i vandløbet over hele året, vil vandløbets vandføring være på et konstant lavere niveau. ” Dette udsagn er korrekt ved indvinding fra et vandløb, men ikke nødvendigvis fra en stor sø med reguleret udløb til et vandløb. Faktisk gør vi her det omvendte, fordi vi frigiver vand til vandløbet i en periode hvor vandføringen er lavest. Vi modarbejder den ”periodevise udtørring” der ellers vil påvirke den økologiske tilstand negativt.En tilbageholdelse ved en vandstandsregulering kan ikke sidestilles med en indvinding – en del af det opmagasinerede vand returneres til fordel for vandløbet sidst på sommeren. Man kan sige at det hjælper til at opretholde den minimumsvandføring som maks. påvirkningskravet er lavet for at sikre. Tilbageholdelsen af vand i Tissø, går således også til at opretholde minimumsvandføringen.Der tales både om effekt af indvinding og opstemning/regulering på vandføringen i nedstrøms vandløb.Indvinding fra en sø i Danmark er ret unik, men regulering af vandstand/udløb fra søer i Danmark er ret udbredt.Hvad angår om planerne om indvindingen er lovlige ifølge Miljøministeriets svar på spørgsmålet, er det essentielt, at der ikke konkluderes om lovligheden af planerne, men at det blot er en beskrivelse af den betydning som variation i vandføringen vil have. Ministerens svar giver heller ikke svar på hvordan et komplekst system som Tissø, Nedre Halleby Å og Flasken skal betragtes, hvorfor svaret alene gives på det adspurgte, baseret på sammenligningen med indvinding fraet vandløb.Det er IKKE vores opfattelse at et så komplekst system som Tissø, Nedre Halleby Å og Flasken, kan beskrives ved den simple betragtning om median minimumsvandføring, men at det derimod kræver en væsentligt dybere analyse af systemet, baseret på ”vandbalancemetoden”, som udført af DHI.