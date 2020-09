Se billedserie Fra venstre er det John Christensen, som har modtaget 50 års hæderstegnet af formand Arne Hjorth Hansen og til højre er det Poul Nautrup. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Forsvarsbrødre går i offensiven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsvarsbrødre går i offensiven

Kalundborg - 16. september 2020 kl. 18:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsvarsbrødrene For Gørlev og Omegn har nu holdt den generalforsamling, der skulle have været afviklet 13. marts men blev udsat på grund af coronapandemien.

Forsamlingshuset Enigheden dannede rammen om generalforsamlingen, hvor 17 medlemmer deltog.

Formand Arne H. Hansen bød velkommen, og i sin beretning kom han ind på, hvad der er sket siden seneste generalforsamling, og hvad selskabet har planlagt.

Formanden noterede, at det stadig går tilbage med medlemstallet, og derfor kom han med en opfordring til alle om at prøve at finde nogle nye medlemmer.

- Vi tror jo stadig, der er mange, som ikke er klar over, hvad De Danske Forsvarsbrødre står for. I Gørlevselskabet er vi i dag 49 medlemmer, fortalte Arne H. Hansen.

I 2020 har foreningens planlagte arrangementer været aflyste på grund af coronaen.

- Vi håber, det nye år bliver bedre for os alle.

Formanden kom med en bøn til alle medlemmer om, at hvis de flytter, skal de huske at give besked, da foreningen ikke får besked om adresseændring på anden måde.

Forsvarsbrødrene har planlagt et efterårsarrangement, hvor man skal besøge Kalundborg Radiostation på Gisseløre for at høre om radiostationens historie og se det museum, der er bygget op. Arrangementet finder sted lørdag den 10. oktober.

Kasserer Erling Larsen fremlagde det reviderede regnskab, som viste et pænt overskud, ligesom de reviderede vedtægter blev vedtaget.

På generalforsamlingen var der valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Erling Larsen og Jørgen P. Andersen modtog begge genvalg, mens Birgit Halgaard er udtrådt af bestyrelsen og blev afløst af Karl Øvli Nielsen.

Der var genvalg til Jørgen J. Andersen som blev 1. suppleant og til 2. suppleant blev Kim Rasmussen valgt.

Kontingentet for 2021 forbliver uændret i forhold til 2020.

Under punktet eventuelt fik John Christensen overrakt et 50 års hæderstegn for sit lange virke i Forsvarsbrødrene.

- Vi sluttede aftenen med spisning, hvor menuen var ændret fra gule ærter til sildemad, smørrebrød og ost, oplyser John Andersen fra bestyrelsen.